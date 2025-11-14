Aguirre va por el 50

Javier Aguirre se convirtió en el técnico más ganador en la historia de la Selección Mexicana, luego de vencer a Estados Unidos en la final de la Copa Oro. El palmarés del «Vasco» es de dos títulos en ese torneo (2009 y 2025), así como uno en la Nations League (2025).

También se convirtió en el timonel con más triunfos oficiales (29). En esta tercera etapa, ya suma ocho victorias y quiere cerrar el año con dos más, cuando se mida a Uruguay (Torreón) y Paraguay (San Antonio).

Sin bien, al “Vasco” le urge retomar la senda del triunfo y seguir con la construcción de su equipo rumbo al Mundial 2026, quiere igualar otra marca para enaltecer aún más su laureado paso.

En caso de imponerse a los charrúas y los guaraníes, Javier llegaría a 50 victorias en sus tres etapas como técnico del conjunto mexicano. De esta manera, igualaría a Ignacio Trelles y se pondría a dos de Velibor "Bora" Milutinovic.

Por ahora, su récord es de 48 triunfos, 17 empates y 16 derrotas, en 81 encuentros dirigidos, en sus tres procesos como timonel de la Selección Mexicana. La segunda etapa, cuando tomó las riendas antes del Mundial Sudáfrica 2010, ha sido la más larga, al estar en 32 duelos; en la primera sumó 27 y en esta última lleva 22 cotejos sostenidos.

Aguirre ya es un histórico del futbol mexicano; sin embargo, tiene la oportunidad de agrandar su legado y trascender como nadie lo ha hecho. La Copa del Mundo está cerca y el «Vasco» quiere hacer historia, en su tercer Mundial al frente de la Selección Nacional.