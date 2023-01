Ah Kin lucha contra el bullying en las escuelas

Hace más de diez años, el luchador Ah Kin, “dios del sol maya”, decidió iniciar una batalla y no necesariamente contra los rudos, sino frente al bullying o acoso, que se refiere a un tipo de comportamiento violento e intimidatorio que se ejerce de manera verbal, física o psicológica entre niños y adolescentes durante la etapa escolar.

Ah Kin platica que tiene más de una década con este proyecto: “Se llama, Luchando contra el Bullying, el cual inicié en el 2012 y nuevamente lo volvemos a retomar, siendo la escuela Camilo Pintado la primera, viendo que realmente ha impactado este proyecto con los alumnos, maestros y directores, quienes me han hablado, ya que este proyecto toca temas como el acoso escolar y con esto estamos poniendo nuestro granito de arena para tratar de evitarlo”.

El gladiador relató cómo llegan a la escuela y la manera de abordar los temas: “Llegamos caracterizados de luchadores, ya que llama la atención, y abordamos tres temas: educación, honestidad y lucha contra el ‘bullying’. En educación les recomendamos a los niños dar los buenos días, buenas tardes, ser educados; en honestidad, que si se encuentran un lápiz, un borrador o lonchera, que todo tiene dueño y tienen que devolverlo; y el ‘bullying’, que no se pongan apodos, no se insulten, no maltrato físico o verbal”.

Al preguntarle sobre si ha tenido una respuesta positiva, señaló: “Te explicó cómo me doy cuenta de que ha impactado: fui a recoger a mi hija a la escuela (Camilo Pintado), se me acerca el conserje y me dice ‘fíjese que vino un niño de segundo año y trajo una lonchera y dijo, como nos comentó el amigo luchador, hay que devolver lo que no es de nosotros’. Eso para mí es una gran satisfacción. Es por eso que quiero seguir con este proyecto, ya que, como me dijo una psicóloga: de diez, que un niño lo agarre, ahí estamos sembrando la semilla”.

Actualmente, Ah Kin se hace acompañar de otros gladiadores como León Gitano y Demon Scort. Juntos han hecho visitas a diferentes escuelas en Tuxtla Gutiérrez y han recibido la invitación para estar en instituciones educativas de Comitán, Campeche y Villahermosa, Tabasco.

Para este 2023, el plan es continuar con esta labor altruista. “No estamos cobrando nada; lo que queremos es hacer conciencia en alumnos, maestros y papás”, indicó, y también aprovechó para extender la invitación a otros gladiadores a sumarse a este gran trabajo de prevención.