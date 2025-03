Aída Urquijo gana el Festival de Ajedrez Femenil

Con el fin de reconocer la importancia de la participación de la mujer en el deporte ciencia, se llevó a cabo el Festival de Ajedrez Femenil de la Universidad Politécnica (UP) de Chiapas, el cual tuvo como ganadora a la jugadora Aída Aurelia Urquijo Nájera.

El certamen avalado por la Asociación de Ajedrez del Estado de Chiapas, A. C., en coordinación con la Universidad Politécnica del municipio de Suchiapa, contó con la presencia de alumnos no solo de la UP, sino de también de otras casas de estudios como la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), el Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach) y la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich).

Precisamente de esta última fueron las ajedrecistas que se colocaron en primer y segundo lugar, las hermanas Aída Aurelia y Rosaura Eugenia Urquijo Nájera, quienes lograron cuatro unidades. En tanto que Sayuri Estefanía Zúñiga Chacón, estudiante de la UP, se quedó con la tercera posición al contabilizar 3.5 puntos.

San Cristóbal celebra Copa Femenil

En este mismo entorno se realizó también la 1ª Copa de Ajedrez Femenil, en San Cristóbal de Las Casas, la cual tuvo como campeona a Clara Roselva Urquijo Nájera, con una cosecha de 3 unidades.

El segundo puesto fue para Aída Urquijo Nájera, con 1.5 puntos, mientras que el tercer lugar quedó en manos de Rosaura Urquijo Nájera, con las mismas unidades.