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Ajustan calendario final de temporada

Junio 28 del 2026
El cierre del campeonato será en noviembre, en el autódromo Hermanos Rodríguez. Cortesía
El cierre del campeonato será en noviembre, en el autódromo Hermanos Rodríguez. Cortesía

Por causas ajenas a la organización, Nascar México Series y Challenge Series hicieron ajustes en el calendario de las fechas restantes de la temporada 2026.

El principal cambio corresponde a la fecha que estaba prevista para el 26 de julio en Chihuahua o San Luis Potosí; finalmente, no habrá actividad el próximo mes, para volver los días 1 y 2 de agosto en el Súper Óvalo Potosino.

La carrera programada originalmente para el 16 de agosto en San Luis Potosí también fue modificada y se celebrará el fin de semana del 22 y 23 de agosto en el óvalo Miguel E. Abed, en Amozoc, Puebla.

La novena fecha del campeonato no presenta cambios; quedó definida para 4 y 5 de septiembre en el autódromo de Monterrey. De igual forma, Aguascalientes conserva su programación para 26 y 27 de septiembre, en la segunda visita del serial a tierras hidrocálidas durante 2026.

El calendario continuará con una visita inédita a Yucatán, donde el autódromo Emerson Fittipaldi recibirá la competencia los días 16 y 17 de octubre. En tanto que la temporada concluirá los días 7 y 8 de noviembre en el autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México.

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