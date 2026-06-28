Ajustan calendario final de temporada

Por causas ajenas a la organización, Nascar México Series y Challenge Series hicieron ajustes en el calendario de las fechas restantes de la temporada 2026.

El principal cambio corresponde a la fecha que estaba prevista para el 26 de julio en Chihuahua o San Luis Potosí; finalmente, no habrá actividad el próximo mes, para volver los días 1 y 2 de agosto en el Súper Óvalo Potosino.

La carrera programada originalmente para el 16 de agosto en San Luis Potosí también fue modificada y se celebrará el fin de semana del 22 y 23 de agosto en el óvalo Miguel E. Abed, en Amozoc, Puebla.

La novena fecha del campeonato no presenta cambios; quedó definida para 4 y 5 de septiembre en el autódromo de Monterrey. De igual forma, Aguascalientes conserva su programación para 26 y 27 de septiembre, en la segunda visita del serial a tierras hidrocálidas durante 2026.

El calendario continuará con una visita inédita a Yucatán, donde el autódromo Emerson Fittipaldi recibirá la competencia los días 16 y 17 de octubre. En tanto que la temporada concluirá los días 7 y 8 de noviembre en el autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México.