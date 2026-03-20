Akibech fortalece el deporte con Estatal 2026

La Asociación de Kickboxing del Estado de Chiapas (Akibech) celebró con éxito el Torneo Estatal 2026, reuniendo a representantes de distintos municipios de la entidad, así como del vecino estado de Tabasco, en una jornada que destacó por su nivel competitivo y organización.

El certamen tuvo como sede las instalaciones del Instituto del Deporte del Estado de Chiapas (Indeporte), donde desde temprana hora comenzaron las actividades con la participación de las categorías infantiles en la modalidad de formas musicales, dando paso posteriormente a los combates tanto en tatami como en ring.

El presidente de la Akibech, Édgar Tony Abarca Cabrera, destacó que los objetivos planteados se cumplieron de manera satisfactoria, resaltando la respuesta de las academias y el entusiasmo mostrado por los competidores durante toda la jornada.

Señaló que eventos de este tipo buscan no solo detectar talento, sino también generar comunidad entre las diferentes escuelas que practican esta disciplina, promoviendo la convivencia deportiva y el crecimiento del Kickboxing en el estado.

En el torneo se contó con la participación de delegaciones provenientes de municipios como Ocosingo, Pichucalco y Tuxtla Gutiérrez, además de la presencia de atletas del estado de Tabasco, lo que permitió elevar el nivel de competencia y brindar un importante fogueo en todas las categorías.

Abarca Cabrera subrayó que la intención es dar continuidad a este tipo de certámenes, invitando a más escuelas a integrarse en futuras ediciones y consolidar así una estructura sólida para el desarrollo de esta disciplina en Chiapas.

Finalmente, agradeció el respaldo de entrenadores, padres de familia y autoridades deportivas, reconociendo el apoyo del Instituto del Deporte y reiterando que el crecimiento del Kickboxing es resultado del trabajo conjunto de toda la comunidad.