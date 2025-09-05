Al 90 % los registros para Salvando Vidas

Todo está listo para la Carrera Todo México Salvando Vidas, organizada por la Cruz Roja Mexicana, delegación Tuxtla Gutiérrez, la cual se llevará a cabo el domingo 7 de septiembre a partir de las 7 de la mañana. El evento ya completó el 90 % de inscritos, faltando dos días para el arranque.

La competencia tendrá tres modalidades: 10 kilómetros, 5 kilómetros y la caminata recreativa de 3 kilómetros, con salida y meta en el parque deportivo y recreativo Caña Hueca. Las primeras dos rutas se dirigirán hacia el sector poniente norte de la capital chiapaneca.

El departamento de prensa y difusión informó que el evento se encuentra al 90 % de su capacidad, ya que solo quedan 70 folios disponibles de los 800 que se habilitaron para esta edición.

Fiesta deportiva

La delegación Tuxtla reiteró la invitación a toda la ciudadanía para sumarse a este encuentro que une a México en una sola causa. “Queremos que más personas se unan a esta carrera, ya sea corriendo o caminando, porque cada paso que damos significa salvar vidas”, indicaron durante la presentación.

Los registros continúan abiertos. El costo para participar en los 5 y 10 kilómetros es de 300 pesos, en tanto que la caminata tiene un precio de 250 pesos. Cada inscripción incluye número de corredor, playera conmemorativa, medalla y la hidratación durante el recorrido. El proceso se lleva a cabo directamente en la delegación Tuxtla Gutiérrez de la Cruz Roja Mexicana, ubicada en la 5ª Norte poniente número 1480, en horario de oficina.

La entrega de kits se hará el sábado 6 de septiembre, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, por lo que se exhorta a los corredores a acudir con anticipación para evitar contratiempos el día de la justa.

Este evento forma parte de un movimiento nacional en el que ciudades de todo el país se conectan a través del deporte, buscando fomentar la solidaridad y la participación activa de la sociedad.

Con el cupo casi lleno, se espera una gran fiesta deportiva en la que familias enteras podrán disfrutar un domingo diferente mientras apoyan a una de las instituciones más importantes del país.