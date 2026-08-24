Al agua para competir a toda velocidad

El club deportivo El Delfín de Chiapas realizará el domingo 30 de agosto la tercera edición deI Torneo de Natación “A Toda Velocidad”, competencia interna que tendrá como sede la alberca del Centro de Entrenamiento, en Tuxtla Gutiérrez.

El certamen tendrá carácter clasificatorio para el Festival de Relevos Fiestas Patrias 2026, programado para el próximo mes de septiembre, por lo que estará dirigido exclusivamente a integrantes de El Delfín Oriente, Poniente y Centro de Entrenamiento.

En este sentido, es oportuno mencionar que en este certamen se obtienen los tiempos de cada nadador para poder integrar a los equipos que competirán en el torneo del mes patrio.

Registros y categorías

Las inscripciones permanecen abiertas en las instalaciones del club y cerrarán el miércoles 26 de agosto, contando con cupo limitado.

La convocatoria contempla las categorías seis años y menores, 7-8, 9-10, 11-12, 13-14, 15-16 y 17-19 años, además de Másters en los rangos 20-29, 30-39, 40-49, 50-59 y 60 años y mayores.

Al respecto, los nadadores competirán en pruebas de 25 metros en los estilos Mariposa, Dorso, Pecho y Crol. El sistema será Final Contrarreloj y los tiempos se registrarán mediante toque electrónico con Meet Manager.

Finalmente, la convocatoria oficial establece que la jornada comenzará a las 08:00 horas con el afloje, mientras que las pruebas iniciarán a las 09:00. Al término del torneo, todos los participantes recibirán una medalla conmemorativa.