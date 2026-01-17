Al Olímpico para encuentro con Venados

Tapachula FC volverá a presentarse ante su afición al recibir a Deportiva Venados en el estadio Olímpico de Tapachula, para el duelo correspondiente a la jornada 15 de la segunda vuelta de la Temporada 2025–2026 de la Liga Premier. El encuentro está programado para iniciar a las 17:00 horas de este sábado y marcará el esperado regreso del Futbol profesional a la Perla del Soconusco.

El conjunto chiapaneco llega a este compromiso motivado, tras retomar la actividad del torneo en la jornada anterior con una exitosa visita a Texcoco, donde enfrentó a Neza FC. En ese partido, los dirigidos por Diego Mazariegos obtuvieron una victoria de gran valor por goleada de 4-1, para sumar cuatro puntos, resultado que les permitió consolidarse en la parte alta de la tabla (como cuarto lugar) con 21 unidades.

El plantel se reporta motivado y concentrado en mantener la inercia positiva rumbo a la fase final. De igual forma, el cuerpo técnico continúa trabajando en la integración de los refuerzos incorporados para esta temporada, quienes comienzan a perfilarse como elementos clave en el esquema del equipo.

Un duro rival

Este fin de semana tendrán una prueba exigente al enfrentar al sublíder del sector, Deportiva Venados, un rival que que cuenta con 27 puntos y que llegará con descanso tras haber quedado exento en la fecha previa. El contexto anticipa un duelo de alta intensidad y atractivo futbolístico entre dos cuadros a los que les gusta proponer al frente.

El encuentro también representará el estreno del nuevo horario oficial como local, ya que Tapachula FC disputará el resto de la temporada a las 17:00 horas. Este ajuste busca mejorar las condiciones climáticas durante los partidos y brindar una experiencia más cómoda tanto para los jugadores como para la afición.

La directiva de Tapachula FC hizo un llamado a la afición del Soconusco para acudir al estadio y respaldar al equipo en este compromiso, en una tarde de Futbol con ambiente familiar y en la que el apoyo desde la tribuna será fundamental para buscar un nuevo triunfo en casa.