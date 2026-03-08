Al podio en Mr. México Principiantes y Novatos

Con una cosecha de 10 medallas y 3 trofeos, atletas chiapanecos cumplieron con una sobresaliente participación en el 12º Mr. México Principiantes y Novatos, celebrado en el Pabellón Este del Palacio de los Deportes, en la Ciudad de México.

Esto fue dado a conocer por Jorge Jiménez Argüello, presidente de la Asociación de Fisicoconstructivismo y Fitness del Estado de Chiapas, quien destacó que la representación estuvo integrada por 15 titanes de las pesas —en ambas ramas—, listos para dar sus mejores poses e impresiones a los jueces.

Como resultado, los chiapanecos fueron protagonistas del certamen organizado por la Federación Mexicana de Fisicoconstructivismo y Fitness (FMFF), el cual logró reunir a mil 200 atletas femeniles y varoniles provenientes de toda la República Mexicana.

Los más destacados

Ya en las competencias los chiapanecos sumaron un primer lugar, un segundo y un tercero, colocando a otros exponentes más en finales, para alcanzar tres cuartos puestos, tres quintos y un sexto.

Ángel Gabriel Vázquez González, del gimnasio Home de Tuxtla Gutiérrez, obtuvo la primera posición en la modalidad de Games Fisicoculturismo (hasta 75 kilos), además de un 4 cuarto en Games Classic Physique y un quinto en Games Culturismo Clásico.

Por su parte, Dorian Elihú Gómez Pérez, del Muscle Power de Yajalón, consiguió un segundo lugar en Games Men’s Physique (hasta 1.70 metros), y Fabián Zárate Cruz, del gimnasio The One de Escuintla, obtuvo el tercero en Men’s Physique categoría Novatos (hasta 1.68 metros).

Rudy Astudillo Castellanos, del Gravity Fit de esta capital, quedó en cuarto sitio en Men’s Physique Principiantes de más de 1.80 metros. También en cuarto figuró su compañero de equipo Luis Antonio Corzo Coello, en la modalidad de Men’s Physique Novatos hasta 1.68 metros.

Juan Carlos López Jiménez, del Vital Fitness de Comitán, fue quinto en Culturismo Clásico Principiantes (hasta 1.68 metros); Henry Fabián Mendoza Gallegos del Gravity Fit, quinto en Classic Physique Principiantes (hasta 1.72 metros); Luis Alejandro López Coello, del A/P Fitness Center de Tuxtla, sexto en Games Men’s Physique (hasta 1.70 metros).

Otros que tuvieron acción, pero que no lograron avanzar a finales, fueron Rosa Guadalupe Ramírez Gómez, Karen Yadira Abraham González, Andrés Avendaño Guillén, Christian Uriel Ávila Ramírez, Pablo Michell Morga Arévalo, Michelle Ivonne Pereyra Arroyo y Antonio Cabrera Ramírez, mientras que Daniel Alejandro Vidal Castañeda no hizo el viaje, por motivos personales.

Parte de estos atletas que representaron al estado recibieron apoyo en hospedaje, inscripción y transporte, mientras que otros competidores participaron contando únicamente con el aval de la asociación estatal.

Acción directiva

La comitiva estuvo encabezada por Jorge Jiménez Argüello, como coordinador estatal de jueces, y Jorge Alejandro Jiménez Romero, vicepresidente de Fitness Aeróbico de la Asociación y juez nacional de la FMFF, quienes antes de la competencia asistieron a la Asamblea Extraordinaria 2026, efectuada en el auditorio José García Cervantes de la Confederación Deportiva Mexicana, en la Ciudad de México.

Ambos se desempeñaron también como parte del grupo de jueces que calificó a los atletas en el evento, teniendo a Jiménez Argüello como coordinador nacional de los colegiados.