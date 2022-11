Corren con el corazón por más sonrisas

Brindar un momento de alegría a niños de escasos recursos en la época navideña es el propósito de la carrera pedestre con causa Corriendo con el Corazón Regalamos Más Sonrisas 5 Km. La justa se efectuará el domingo 18 de diciembre, a partir de las 7 de la mañana, con salida y meta en el H. Congreso del Estado, en esta ciudad capital.

Esto fue dado a conocer en rueda de prensa por la diputada Paola Villamonte Pérez, quien expresó que es momento de apoyar a las familias más vulnerables y sobre todo a los niños chiapanecos, además de agradecer la labor de los integrantes del Voluntariado Legislando con el Corazón al organizar este evento con causa. La cuota de inscripción para los corredores será la donación de un juguete (con un valor no menor a 200 pesos; no pelotas, no bélicos y que no utilicen baterías) y el cupo estará limitado a 800 participantes.

Rey López Muñoz, encargado del jueceo, explicó que la ruta tendrá su punto de salida y meta frente al H. Congreso del Estado. Circularán sobre la 1ª Oriente hacia la avenida central, para llegar al parque 5 de Mayo, de ahí retornar sobre la misma vía hasta la Cabeza Maya y dirigirse hacia el recinto legislativo. Durante el trayecto, los atletas contarán con abastecimiento de hidratación, seguridad vial y servicios médicos, y al final recibirán su medalla conmemorativa.

Inscripciones

Habrá dos puntos de registro para los corredores: el Hemiciclo a Benito Juárez, en el interior del H. Congreso del Estado, en horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes —a partir del próximo miércoles 23 de noviembre—; y Caña Hueca, de 7 a 10 de la mañana y de 5 de la tarde a 8 de la noche.

Las categorías son cuatro: libre (18 a 39 años), que entregará premios de 5 mil pesos para los primeros lugares, 3 mil pesos para los segundos y mil para los terceros, en ambas ramas; master (40 a 49 años), veteranos (50 y más) y discapacitados, que serán premiados con 2 mil 500 pesos para los primeros lugares, mil para los segundos y 500 para los terceros, también en ambas ramas.

Se contará además con categorías promocionales infantiles: niños de 4 a 6 años correrán 50 metros; de 7 a 9 años, 100 metros, y de 10 a 12 años, 200 metros. De igual forma, indicaron que todos los inscritos tendrán oportunidad de ganarse una bicicleta mediante una rifa a la cual accederán con su boleto.

Para terminar, informaron que la entrega de kits de participación (que constan de número de corredor y playera conmemorativa) será el sábado 17 de diciembre, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, en Caña Hueca.