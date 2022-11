León filial rugió contra las Lechuzas Upgch

Tres goles en la primera mitad fueron suficientes para que León Filial Tuxtla doblegara a Lechuzas de la Universidad Pablo Guardado Chávez (UPGCH), por 3 a 1 final en la jornada número 4 de la Liga del Sureste. El partido se celebró en Ciudad Universitaria de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), que en esta ocasión vivió un clima agradable para disfrutar del espectáculo brindado por ambas escuadras.

El primer tanto del partido llegó al minuto 20, luego de que Cristian Morales se encontrara una pelota fuera del área rival pues el jugador de León no dudó y con la pierna zurda sacó un disparo que de primera no parecía llevar la fuerza necesaria, sin embargo, el arquero de Lechuzas contribuyó en la acción y no pudo detener el esférico, el cual se incrustó dentro del arco para sumar el 1-0 en el marcador.

Diez minutos más tarde (al 30’) y luego de una diagonal retrasada apareció Diego Andrade puntual a la cita; el mediocampista supo aprovechar los espacios y prácticamente frente al cancerbero rival sacó un tiro inalcanzable para cualquiera para decretar el 2 a 0. Con este tanto recibido los dirigidos por David Jonapá bajaron la intensidad y permitieron más espacios.

La filial del equipo que compite en la primera división del Futbol mexicano supo aprovechar los agujeros defensivos otorgados por el nerviosismo de sus rivales y nuevamente volvieron a marcar al minuto 35, ahora con un cabezazo conectado por Ameth Díaz luego de recibir un centro preciso provocado por una falta del contrario.

Luego de las tres dianas marcadas por los dirigidos por Sergio Nicolás el primer tiempo finalizó con completo dominio para los panzas verdes.

Por lo anterior, el estratega decidió mover sus piezas para darle minutos a todos sus elementos con los que conforma este cuadro, pues al carecer de jugadores, decidió darle oportunidad a atletas de menor categoría quienes supieron responder.

Para la parte complementaria el juego se volvió más lento producto de la rotación de futbolistas que se vivió en los dos equipos, por lo anterior no volvió a haber más emociones hasta casi el final, luego de que el árbitro se volviera protagonista y señalara una pena máxima inexistente pues en el momento de la falta el jugador afectado se encontraba fuera del área.

Lechuzas no pudo convertir el penalti y su solitario tanto lo consiguió en la parte complementaria; al minuto 93, con un balazo cruzado que fue suficiente para derrotar a Gibrán Hernández que a pesar del tanto recibido fue nombrado jugador del partido. Al final no hubo más emociones y los tres puntos se fueron con los locales que empiezan a escalar posiciones en este nuevo campeonato.