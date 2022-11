Calaveras y Apaches protagonizan la final

Calaveras y Apaches serán los protagonistas del primer compromiso en la gran final del campeonato de segunda fuerza de la Liga Municipal de Softbol Tuxtla Gutiérrez. El duelo se celebrará el próximo domingo en punto de las 12:00 horas en el ya conocido parque de pelota de Caña Hueca. Las novenas querrán llevarse este juego para llegar más confiados al siguiente.

Luego de una semana de inactividad, ambos planteles llegarán sin haber sumado ni un amistoso, pues decidieron no arriesgar a sus jugadores y solamente realizaron entrenamientos en estos últimos 15 días. Calaveras llegará al primer encuentro con la certeza de no haber recibido ni una sola carrera en contra en las semifinales, pues su rival Sony no salió fino al Diamante y terminó prácticamente entregándole el resultado en las primeras entradas.

De igual manera, Apaches vivió una fase anterior bastante tranquila. Reales, que fue su contendiente, sí logró marcarle, pero no pudo frenarlo en un solo cotejo, por lo cual terminó derrotado, sin la necesidad de llegar al último partido. Cabe señalar que el segundo finalista ha sido uno de los más peligrosos, ya que fue de los más difíciles de vencer a lo largo del campeonato regular.

En esta ocasión, aunque su estilo de juego es muy similar, ya que son certeros en sus ocasiones al bat, la diferencia la puede marcar Fabián Morales, pícher de Calaveras, quien ha tenido un desempeño formidable y, de continuar así, podría llevar a su novena a alcanzar la gloria máxima.

Cabe señalar que la gran final del campeonato de segunda fuerza también se definirá a dos de tres duelos, por lo cual, este primer espectáculo será importante para definir al campeón de esta categoría.

Otros juegos

En el certamen de primera fuerza femenil aún no se conoce al siguiente finalista, por lo cual se disputará el tercer encuentro, que será protagonizado por Apaches y Pistones ALZ, que llegan con una victoria cada uno y el que se lleve el juego se estará quedando con el pase a la gran final del campeonato.

También se celebrará el choque por el tercer lugar de segunda fuerza, entre Sony y Reales, a partir de las 14:00 horas, en el polideportivo Caña Hueca.