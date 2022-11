Pistones aplastó a Apaches en la semifinal

Pistones destrozó a Apaches en el último juego de semifinales correspondiente al torneo de primera fuerza en la Liga Municipal de Softbol Tuxtla Gutiérrez, que se celebró este fin de semana en el parque de pelota de Caña Hueca. Con un marcador de once carreras a una, los ganadores avanzaron a la siguiente etapa, en la que enfrentarán a la novena de Halcones que, ganó la fase en los primeros dos duelos.

El nerviosismo tuvo un papel importante en este último compromiso. Ambos cuadros habían ganado uno cada uno los últimos enfrentamientos, por lo cual el que saliera triunfante decidiría al finalista del certamen. Pistones no tuvo piedad y en la primera entrada logró sumar nueve rayitas a su favor, producto de un jonrón realizado por Horacio Mendoza, quien inyectó confianza pura a los suyos.

Para el segundo episodio, como por arte de magia, las buenas sensaciones emitidas en la primera oportunidad desaparecieron y fue un “inning” más lento que no sumó nada a la pizarra, por lo cual el marcador se mantuvo en 9-0. La tercera a la baja fue un rayo de esperanza para Apaches, pues a pesar de no haber logrado su primera carrera, estuvieron cerca de cerrar un cuadrangular que los hubiera acercado a sus contrincantes. Sin embargo, Maximiliano Velázquez, pícher ganador, no dejó que esto se completara y mandó de regreso a todos los hombres al bat.

Alfonso Gutiérrez, de Pistones, terminó con el sueño de remontada para los contrarios y con una carrera espectacular puso el 10-0 en la tercera oportunidad para ellos. Ariel Espinoza sumaría otra, y Rafael Olmos haría la de la honra para un Apaches que no se pudo reponer del mal inicio y terminó despidiéndose de la competencia.

Por la diferencia que ya existía en el juego se decidió no disputar las últimas tres entradas, por lo que el encuentro se cerró en el cuarto episodio.

Los rivales

Luego de esta victoria, se medirán con un Halcones que ha sido peligroso durante toda la competencia. Esta novena venció al conjunto de Lobos en semifinales, en tan solo dos partidos, por lo que se mantiene como favorita para llevarse el campeonato.

Las finales comenzarán el próximo fin de semana y, de igual forma, se jugarán al mejor de tres encuentros.