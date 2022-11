Los rudos se llevan la victoria en el Roma

Ante más de 200 espectadores se celebró la función de Lucha Libre estelarizada por estrellas de la Triple A. Pirata Morgan y Capitán Furia arribaron al Deportivo Roma de Tuxtla Gutiérrez para vencer a New Fire y Drago en una lucha estelar que maravilló a más de uno. En la semifinal, fueron los técnicos quieren terminaron derrotando a sus rivales.

Pirata Morgan y Capitán Furia revivieron sus mejores años y comenzaron su enfrentamiento contra Drago y New Fire con llaves y contrallaves. Los expertenecientes a una de las empresas más importantes del deporte mexicano no tuvieron piedad y arremetieron contra Drago y New Fire en el combate más importante de la noche. La gente agradeció el nivel demostrado aventando dinero al cuadrilátero.

En la semifinal de consagrados y jóvenes, Black Cat, Guerrero Zulú y el experimentado Grandaman no tuvieron problemas ante Sangre Chamula, Vértigo y Arjen, a quienes vencieron por el conteo de tres, luego de las genialidades mostradas por los técnicos, quienes también se ganaron el apoyo de los presentes en el Deportivo Roma.

En el duelo de reinas, Atenea, Artemisa y Chayene doblegaron a Kisha Kat, Toxic Woman y Sísmica, mediante una excelente combinación dentro del cuadrilátero. Cabe señalar que en esta batalla las cuerdas del ring estallaron debido a los múltiples vuelos que se vivieron en el escenario. Al final, aunque la lucha duró un poco más debido a la restauración, la primera tripleta se llevó el combate.

Al terminar las contiendas se anunció la siguiente cartelera, en la cual se seguirá la misma tónica y vendrán mas estrellas de la Triple A, en un evento que se realizará el próximo domingo en el Deportivo Roma.