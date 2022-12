La Santita y La Bocha a la gran final

En la Cancha de Futbol Total EBC, La Santita derrotó a La Cabaña de Emilio, mientras que La Bocha pasó por encima de Empire. Ambos planteles protagonizarán una final más, pues este mismo cruce se efectuó en la temporada anterior, en la que La Bocha se llevó el campeonato.

La Santita llegó a este compromiso como el gran favorito, ya que en los cuartos de final, debido a su buen juego, los rivales no se presentaron a la contienda, por lo cual pasaron de manera automática. No obstante, la semifinal no fue tan fácil, pues La Cabaña de Emilio demostró un buen nivel y puso en aprietos a sus contrincantes. Al final el cotejo se resolvió con un marcador de 5-2, con una actuación sobresaliente de Jonathan Maza.

En el segundo episodio de la antesala del campeonato, La Bocha sorprendió a todos por su genialidad en la cancha. Durante el duelo, los siete elementos del equipo ganador demostraron autoridad y completaron la mayoría de sus jugadas. El encuentro culminó con un abultado 7-0 que los instaló en la última ronda.

La gran final

La Bocha y La Santita llegan nuevamente a la gran final del torneo. En la edición anterior fueron los de La Bocha quienes se adjudicaron el campeonato, por lo que en esta ocasión los rivales deberán aprender de sus errores para salir avante y no caer en los mismos errores.