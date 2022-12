Triunfo en la agonía del juego para Aexa

Aexa venció 1-0 a Delfines de Tonalá en la Jornada 6 de la Liga del Sureste MX. El encuentro se celebró el pasado fin de semana en las instalaciones de Ciudad Universitaria de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), y con esta victoria los locales volvieron a la senda del triunfo luego de caer en su último juego contra Lechuzas.

Los primeros minutos del cotejo fueron una muestra clara de lo que se suscitaría en todo el duelo. Los de Tonalá se defendieron tan bien que la pelota se jugó únicamente en el medio campo. La primera jugada de peligro llegó hasta el minuto 20 de la primera mitad, cuando Maximiliano Toledo se sacó una gran jugada de la chistera y se burló a tres elementos defensivos rivales. Al final el jugador de Aexa llegó agotado y su disparo no fue suficiente para vencer al cancerbero rival.

Lo restante del primer tiempo se jugó prácticamente en territorio de Delfines, sin embargo, cada jugada que llegaba reventaban el balón para alejar el peligro, pues se sentían cómodos con el empate al ser visitantes. Por lo anterior, Alberto “Cañas” mandó más hombres al ataque para intentar ganar el partido lo más pronto posible. De todas formas no hubo gol y los primeros 45 minutos culminaron en empate.

Para la segunda parte las cosas no cambiaron mucho, Aexa siguió atacando pues el empate no le favorecía. Al principio tuvo buenas llegadas a través de su mediocampista Angel Siu, que se combinó de buena manera con Octavio Messi quien aprovechó su velocidad para llegar a la final; no obstante, los de Tonalá se mantuvieron fieles a su filosofía y continuaron rechazando todos los balones sin ganas de atacar.

Fue hasta el minuto 56 del segundo tiempo cuando apareció Daniel Paniagua, quien con un certero disparo logró vencer a la defensiva turula y puso el primer gol en el partido. Con el 1-0 todos pensaban que los visitantes buscarían atacar, sin embargo se mantuvieron en zona defensiva por lo que el encuentro permaneció atorado en el medio campo. Aunque Delfines tuvo destellos de buen juego, la defensiva local estuvo atenta y supo sobreponerse a las pocas jugadas peligrosas.

Al final no hubo tiempo para más y la contienda culminó con un solitario gol que fue suficiente para que Aexa sumará tres nuevos puntos. Con este resultado los de Tuxtla se mantendrán en la segunda posición a solamente pocas unidades de Gallos Tapachula, equipo que es el líder absoluto de la competencia.

Invictos

Los dirigidos por el profe “Cañas” no han perdido ningún solo partido en casa, ya que de los tres juegos disputados en Ciudad Universitaria de la Unicach han ganado en los tres compromisos, consiguiendo nueve puntos de nueve posibles, convirtiéndose en uno de los mejores planteles de la temporada en esta nueva Liga del Sureste MX.