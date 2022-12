Liga Tux 7 y “Jorjais” juegan partido benéfico

Este 15 de diciembre se llevará a cabo un juego amistoso entre la Liga Tux 7 y el grupo de amigos del “youtuber” chiapaneco “Jorjais”, a beneficio de los niños de escasos recursos. Las personas que asistan deberán hacer un donativo que consiste en un juguete, que posteriormente será donado. El partido se celebrará en la cancha Cafetales, ubicada a un costado de Plaza Las Américas.

Con la intención de que en esta Navidad los pequeños que se encuentran en situación de calle también disfruten de un presente, el dirigente de la Liga Tux 7, Bryan López, organiza este cotejo de carácter amistoso en el que los integrantes del torneo (árbitros, entrenadores y “staff”) se medirán contra amigos del “influencer”.

El duelo está programado para el próximo 15 de diciembre, en punto de las 19:00 horas, y se desarrollará con todas las reglas pertenecientes al Futbol 7, por lo cual se contará con un árbitro experimentado para evitar que se susciten inconsistencias dentro del rectángulo. Las acciones serán transmitidas por las plataformas de Facebook y Youtube.

Cabe señalar que esta es la primera vez que se realiza un evento de esta índole, pues si bien ya se han efectuado encuentros benéficos, en esta ocasión la Liga Tux 7 se convertirá en la primera en compartir cancha con “influencers”. El presidente de dicha competencia dijo estar estar feliz, principalmente porque este juego ayudará a personas que lo necesitan.

“Es la primera vez que se hace algo así. No obstante, mi felicidad va más del lado de poder ayudar. Espero que mucha gente venga a la cancha, que traigan juguetes para que podamos llegar a más niños, pues hay pequeños que no reciben nada en estas fechas, y lo mejor es que podemos apoyar”, comentó.

Cabe señalar que no habrá ningún tipo de cobro, ni para los que van a disputar el partido, ni para aquellos que deseen verlo a través de la transmisión; por este motivo, al público que desee asistir se le pide atentamente apoyar llevando un obsequio que no requiera pilas y que no sea una pelota.

A pesar de que apenas el día de ayer se mostró el cartel de presentación para este duelo, ya hay personas preguntando por el ingreso, por lo cual se espera un lleno total en la cancha Cafetales de Tuxtla Gutiérrez.