Organizadores cocinan la Carrera del Pavo

De manera oficial se dieron a conocer los últimos detalles de la próxima Carrera del Pavo, que se efectuará el 23 de diciembre en Tuxtla Gutiérrez. Una de las novedades es la cantidad de premios que se otorgarán en esta justa que tendrá como característica una fiesta neón, por lo cual se pidió a los competidores que asistan com playera blanca.

Cada vez falta menos para que los atletas tuxtlecos salgan a las calles para correr por un pavo navideño, y los organizadores de este evento afirmaron que quedan pocos lugares disponibles, por lo cual, exhortaron a los corredores a no dejar pasar más días, para no quedarse sin un número en esta contienda que arrancará en punto de las 20:00 horas.

Entre las peculiaridades de esta contienda se encuentra la fiesta neón, por lo cual se pide a los competidores que asistan con la ropa adecuada para que puedan lucir más los colores. De igual forma, se dejó en claro que los premios incrementaron, pues en un principio se tenía pactado que serían únicamente cien ganadores quienes se llevarían su pavo navideño, pero se confirmó que serán 200 los que se entregarán a aquellos que crucen la línea de meta.

Los interesados deberán acudir a las oficinas del Instituto del Deporte Tuxtleco con un juguete no bélico y que no use, pilas para confirmar su participación. En cuanto a los números, ya se están entregando a las personas inscritas para esta competencia que reunirá a más de un centenar de competidores.