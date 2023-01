Pistones triunfa en jornada inaugural

El inicio de la Liga Sabatina de Softbol de Tuxtla Gutiérrez comenzó de manera épica debido a que Pistones y Caly Sport protagonizaron un juego inaugural que se tuvo que definir hasta la última entrada y que concluyó con un apretado 4-3, en el campo de pelota de Caña Hueca.

La primera novena en batear fue el equipo de Caly que, al querer igualar lo hecho en 2022, buscaría iniciar con el pie derecho. Los comandados por Fabián Morales comenzaron a sumar rayitas gracias a su velocidad en cada hit que conectaron.

El mismo Morales, Carlos Liévano y Humberto Morales pusieron la pizarra 3-0. La conexión que demostraron en su primera oportunidad hizo pensar que el juego se inclinaría a su favor. Para su mala fortuna apareció Ariel Espinoza por parte de Caly Sport, quien conectó un exitoso choque con la pelota que logró disminuir la ventaja de los rivales.

Geovanny Díaz y Horacio Mendoza hicieron lo mismo antes de que terminara el primer “inning” e igualaron los cartones, ante el asombro de los amantes de esta disciplina que se dieron cita al polideportivo Caña Hueca. Luego de estas seis carreras, los pítchers de ambos planteles actuaron de manera superior y poncharon a cada uno de los que pasaron a la caja de bateo durante los primeros tres episodios.

Fue hasta el cierre del cuarto capítulo que se volvió a mover el marcador, gracias a Ariel Espinoza que se convirtió en héroe por segunda ocasión, pues luego de esta no hubo más anotaciones y todo concluyó con un cerrado 4-3. Este fue la primera victoria del año para los suyos, por lo cual buscarán mantener el mismo ritmo.

El espectáculo no hizo falta en el diamante, ya que debido a lo apretado del resultado, la afición no quiso perderse ni un solo segundo y al final aplaudió el buen juego de ambos conjuntos en esta fecha número uno.

Pudo cambiar la historia

No obstante, en el inicio de la séptima entrada Roberto Morales logró robarse una base que lo estacionó a solo una de completar la carrera. Uno de los velocistas más rápidos de la liga necesitaba que tan solo un compañero conectara un hit para completar la rayita, sin embargo, el pítcher rival no permitió que esto sucediera y llegó el tercer out que terminó con las posibilidades de un empate que estuvo a nada de conseguirse.