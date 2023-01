Jagger y La Familia cierran la jornada 12

Jagger y La Familia se enfrentarán este jueves a partir de las 21:00 horas en el auditorio municipal Efraín Fernández Castillejos de Tuxtla Gutiérrez. Este duelo será el encargado de cerrar la fecha 12 de la primera división de la Liga Oficial de Baloncesto. Las dos quintetas buscarán el triunfo para catapultarse a las primeras posiciones.

La Familia llega a este compromiso con una racha positiva y con un ataque solido. En su partido anterior, contra Blue Snake, el cual se disputó en el mismo lugar, mostraron una mejoría y consiguieron olvidar los malos resultados del 2022. Luego de empezar con el pie derecho este año, tratarán de seguir por ese camino cuando enfrenten a su siguiente rival.

Jagger, en su última contienda, se midió con Mundo Basquet en Caña Hueca, y a pesar del buen nivel demostrado, no se llevó la victoria. En consecuencia, el plantel ya no tiene oportunidad de fallar, por lo que es necesario salir triunfante esta noche para olvidar el trago amargo de hace una semana y no estancarse en la misma posición de la tabla general del campeonato.

Estos dos planteles tienen muchas similitudes; a la hora de atacar utilizan estrategias muy parecidas y se caracterizan por ser veloces, por lo que todo parece indicar que se vivirá un cotejo muy parejo en el auditorio municipal, que contará con la presencia de algunos aficionados, pues estos equipos han sido de los más populares en la presente campaña.

Otros juegos

Además de Jagger enfrentando a La Familia en la primera división varonil, para este mismo día están pactados otros compromisos, como el de Blacktiger contra Strong Lion, de la rama femenil, y 7Day frente a The Master’s, en la segunda división varonil. Estos juegos se realizarán en la cancha del auditorio municipal.