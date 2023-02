Chiapas se queda con título de cuarta división

Estudiantes de Tapachula se proclamó campeón de la cuarta división en la Liga Nacional, luego de vencer por 2-0 a Halcones Blancos de la Ciudad de México. El torneo se llevó a cabo en el complejo deportivo Club Alpha de Puebla. Silver Tapachula se quedó a instantes de ser el monarca en la tercera división; en la final cayó por 2-1 contra Rayados Aragón del Estado de México.

Luego de cuatro días de competencia en Puebla, dos de los cinco escuadras chiapanecas accedieron al partido por el título que se llevó a cabo el domingo, en las distintas divisiones. Ambos planteles oriundos de Tapachula representaron al estado de Chiapas. Estudiantes realizó un certamen de ensueño y derrotó a grandes equipos de talla nacional, como Atlas Tultepec, Iniciativa 7 e incluso a su similar de Jaltenango.

Tras haber conseguido su pase al cotejo definitivo, su rival en turno fue Halcones Blancos, cuadro que logró acceder a la siguiente fase al sumar dos triunfos y un descalabro. En el último compromiso las cosas se les acomodaron a los chiapanecos, quienes apenas al minuto 3 marcaron el primero a través de Alexis Juárez, artillero que se encontró una pelota divida y no dudó en disparar directo al arco para poner el 1-0.

La euforia no se hizo esperar y en cuestión de cuatro minutos volvió a aparecer Alexis para anotar el 2-0 a favor de Estudiantes Tapachula. Halcones no se quedó atrás y luego de recibir dos tantos decidió hacer varios movimientos para no entregar tantos espacios, situación que funcionó debido a que los dirigidos por Bryan Egremi no volvieron a marcar en el primer tiempo.

Para la parte complementaria, los de la Ciudad de México comenzaron a adelantar filas en busca del empate. Los minutos transcurrieron y aunque hubo llegadas de peligro en ambos sectores, la pizarra no volvió a moverse y todo culminó con el 2-0 que lograron antes del minuto diez. Con este resultado, Estudiantes de Tapachula se coronó como el mandamás de la cuarta división en la Liga Nacional.

Una vez consumado este cotejo llegó el turno de Silver Tapachula, plantilla que eliminó a los favoritos en semifinales pero tuvo una prueba más difícil en la gran final, pues se enfrentaría al dos veces campeón del certamen Rayados Aragón. En este juego los rivales fueron superiores, aunado a que Chiapas jugó prácticamente todo el segundo tiempo con un hombre menos. La contienda concluyó con un 2-1 a favor de Aragón y Silver se quedó con el subcampeonato de la tercera división.

Planteles como Jiquipilas, Jaltenango y Mapastepec cayeron en la ronda de eliminación directa. Aun así, en los próximos días sus jugadores podrían ser notificados, siempre y cuando hayan pasado el primer filtro de las visorías que hicieron elementos de equipos profesionales como Atlético San Luis, Chivas, entre otros.