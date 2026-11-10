Alan Santos y su sueño de llegar a Europa

El amor por el Futbol comenzó a los cinco años de edad, cuando Alan Rodolfo Santos Albores descubrió que detrás de un balón existía mucho más que un juego: pasión, orgullo y la magia de compartir emociones dentro de una cancha. Desde entonces, su ilusión por convertirse en futbolista ha crecido con cada entrenamiento, partido y experiencia que ha sumado en su camino deportivo.

A lo largo de su formación ha tenido la oportunidad de representar a Boca Jr., Al Pie del Cañón, Atlético Jr., Pachuca Filial, Jaguares Negros, Cafetaleros y Jaguares, además de defender los colores de su colegio. Su recorrido también lo ha llevado a competir en distintas sedes como Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas y Ciudad de México, escenarios en los que ha adquirido experiencia y fortalecido su carácter como jugador.

Motivación principal

En este proceso, su familia ha sido una pieza fundamental. Su mamá es quien lo acompaña a los entrenamientos y partidos, mientras que su papá representa una de sus mayores motivaciones, pues también practica Futbol y comparte con él esa pasión por el deporte. A ellos se suma su hermana, quien nunca deja de alentarlo, así como el resto de sus familiares, que se han convertido en sus principales aficionados.

Actualmente, uno de sus mayores compromisos deportivos es participar en la Copa FMF, organizada por la Federación Mexicana de Futbol, competencia en la que tiene la oportunidad de representar a Chiapas. Para él, portar los colores de su estado significa sentirse orgulloso de sus raíces y asumir una responsabilidad con su familia, su tierra y consigo mismo.

Entre sus recuerdos más especiales destaca la clasificación a las semifinales de la Copa Bimbo 2024, representando al Colegio La Salle de Tuxtla. Durante aquella competencia recibió seis tarjetas verdes en seis partidos disputados, reconocimiento que distingue a los jugadores con mejor desempeño y que representó una motivación especial para continuar creciendo.

Sin embargo, detrás de cada logro también existe una rutina de disciplina y sacrificios. Levantarse temprano, preparar su uniforme y dejar lista su botella de agua desde una noche antes forman parte de sus hábitos. Incluso ha tenido que cambiar algunos descansos y paseos familiares por compromisos futbolísticos, entendiendo que perseguir un sueño requiere constancia y responsabilidad.

Dentro de la cancha busca fomentar los valores que ha aprendido en casa y en la escuela, además de mantener la unión con sus compañeros. Le gusta portar los dorsales 9 y 10, números con los que disfruta asumir nuevos retos y expresar su pasión por el balompié.

Referentes

Entre sus grandes referentes aparece Cristiano Ronaldo, a quien le encantaría conocer por sus capacidades y cualidades como futbolista. No obstante, su sueño más grande es llegar a jugar en Europa, donde espera algún día compartir escenario con las grandes estrellas del balompié internacional.

En este camino también guarda un agradecimiento especial para todos los entrenadores que han contribuido a su formación, tanto dentro como fuera de la escuela. Cada uno ha dejado una enseñanza, una experiencia y una herramienta que le permite crecer no solamente como futbolista, sino también como persona. Su dedicación, paciencia y consejos forman parte de una historia que todavía tiene muchos capítulos por escribir.

Su historia apenas comienza, pero Alan Rodolfo Santos Albores tiene claro hacia dónde quiere llegar: seguir aprendiendo, representar con orgullo a Chiapas y trabajar todos los días para convertir el sueño de jugar en Europa en una realidad.