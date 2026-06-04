Alan Vázquez llega a encender el club Racing

El atacante Alan “El Demonio” Vázquez fue anunciado como la primera incorporación oficial de Racing de Veracruz rumbo a la temporada 2026-2027 de la Liga Premier FMF Serie A, luego de cerrar su etapa como jugador del Tapachula FC.

Carrera ascendente

Originario de Ecatepec, Estado de México, Vázquez inició su camino profesional en la campaña 2023-2024 con Cafetaleros de Chiapas, pero no logró destacar.

Posteriormente, pasó por Atlético Pachuca, en la Liga TDP, antes de integrarse a Tapachula FC, con el que alternó actividad entre TDP y Liga Premier FMF.

En la temporada 25-26, “El Demonio” se “desató”, pues tuvo una actuación destacada al disputar 25 partidos, todos como titular, y marcar 15 goles, números que respaldaron su llegada al Monstruo Morado, uno de los clubes más fuertes de la división.

El nuevo jugador del Racing aportará dinamismo, intensidad y llegada desde el medio campo, con la intención de convertirse en una pieza importante para el conjunto que dirige Gastón Obledo.

Sobre este nuevo reto, Alan Vázquez expresó su emoción, dejando atrás su pasado en el equipo tapachulteco. “Racing de Veracruz es un club muy grande; siempre había tenido las ganas de pertenecer a un club así y estoy muy contento”, aseguró en el marco de la firma oficial de su contrato.

El mediocampista se define como un futbolista aguerrido, que no da una pelota por perdida, y asegura que sus metas son seguir marcando goles, apoyar a sus compañeros y buscar el campeonato para pelear por el ascenso.