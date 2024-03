Alcanza la Adech excelentes resultados

Luego de dos días de intensa actividad con el Selectivo Estatal de Tae Kwon Do, la Asociación de Deporte Escolar del estado de Chiapas (Adech) obtuvo un total de 38 plazas en la modalidad de combate, para ser la agrupación que más aportó al equipo que representará a Chiapas en la fase regional de los Juegos Nacionales Conade 2024.

Walter Abarca Cabrera, presidente de la asociación, señaló que luego de dos días intensos de actividad se cumplieron los objetivos. “Muy contentos por el resultado. Es un trabajo de los entrenadores y padres de familia. Hay situaciones a corregir en cuanto a la organización; todo fue por mutuo acuerdo entre ambas agrupaciones. Después de dos años de lucha, el suelo estuvo más parejo, pero lo más importante es que hoy se puede decir que va una selección Chiapas fuerte”, expuso.

Además, destacó que la Adech aportó el mayor número de competidores en la modalidad de combate, pero este no fue el único éxito, pues en formas consiguieron por primera ocasión un total de tres plazas. “Vamos avanzando con paso firme. El Tae Kwon Do es de todos y todas, no es de ninguna asociación. Ahora, el siguiente paso es el regional, a disputarse en Tabasco. Vamos con mucho entusiasmo para estar presentes en el nacional”, abundó.

El titular de la organización agradeció el respaldo de los padres de familia y reconoció la civilidad para que el selectivo se desarrollara en tiempo y forma, a puerta cerrada. “Hicieron falta las porras de los papás. Estamos seguros de que más adelante daremos ese paso y que sea una fiesta deportiva”, resaltó.

Finalmente, Abarca Cabrera indicó que la etapa regional se efectuará del 5 al 7 de abril en Tabasco. “Estamos ya cerca de la eliminatoria del sureste, vamos a cerrar filas, y por último hago una mención especial a los entrenadores de los municipios de Tuxtla, Berriozábal, Tapachula, Huixtla, Mapastepec, Comitán, Tonalá, Villa Corzo, Cintalapa, Jiquipilas y Motozintla, que participaron en el estatal. Juntos hacemos más fuerte a la Adech”, sentenció.