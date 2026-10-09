Alcanzan histórico subcampeonato nacional

El Paratenis de Mesa de Chiapas consiguió una de sus mejores actuaciones en la Paralimpiada Nacional Conade 2026 al conquistar el subcampeonato nacional de la disciplina, luego de una sobresaliente participación en las competencias desarrolladas en el Polideportivo CODE Revolución, en Guadalajara, Jalisco.

La delegación estatal, integrada por seis atletas y dos entrenadores, logró mejorar el tercer lugar obtenido durante la edición de 2025, para colocarse esta vez como la segunda mejor representación del país, únicamente por debajo de Nuevo León y por encima de Ciudad de México, que completó el podio de la clasificación general.

Entre los principales protagonistas de la selección chiapaneca destacó Julián de Jesús Gómez de la Cruz, quien tuvo una sobresaliente participación al conquistar tres oros, convirtiéndose en el máximo ganador de preseas doradas del equipo estatal.

Otro de los deportistas con mayor cantidad de reconocimientos fue Iván Hernández López, quien consiguió dos títulos nacionales y una medalla de plata, para cerrar su intervención con tres preseas y contribuir de manera importante al resultado colectivo de Chiapas.

Por su parte, Brisia Guadalupe Hernández Escobar y Tadeo Flores Salazar también subieron a lo más alto del podio, al conquistar una medalla dorada cada uno en sus respectivas pruebas, ampliando la cosecha de primeros lugares para la delegación chiapaneca.

Destacadas actuaciones

A estos resultados se sumaron lo de Nicolás Hernández López y Regina Contreras Juárez, quienes obtuvieron sendas medallas de plata y completaron la participación de los seis representantes estatales que lograron colocarse entre los mejores competidores del país.

El equipo estuvo bajo la dirección de los entrenadores Leonel Alejandro Hernández López y Denisse Crystel López Mendoza, quienes acompañaron a los deportistas durante las competencias y recibieron el reconocimiento correspondiente al segundo puesto nacional de la disciplina.

El resultado representa un avance importante para el desarrollo del Paratenis de Mesa en Chiapas, al pasar del tercer puesto nacional conseguido en 2025 al subcampeonato de 2026.