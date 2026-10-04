Alcohólicos brinda una gran actuación

Con una exhibición de autoridad, Alcohólicos se afianzó como el líder absoluto del Torneo Héroes Bonampak, luego de golear 10-2 a Cayuco FC, en acciones celebradas en la cancha de Futbol Rápido del parque del Oriente.

Félix Medina lideró la gran actuación del conjunto ganador al marcar en cinco ocasiones, mientras que Diego Salazar también tuvo una gran participación al firmar un triplete; los otros dos tantos fueron obra de William Hassen y César Ruiz.

Por el cuadro rival los goles del descuento los anotaron Carlos Ocaña y un autogol de los bebedores.

De esta manera, Alcohólicos confirmó su arranque perfecto de campaña, con cuatro victorias en fila para sumar 12 unidades, siendo además la mejor ofensiva del popular campeonato capitalino, con 33 goles.

Ambulancias también goleó

Otro marcador abultado fue el que Ambulancias Colibrí FC consiguió al arrollar 8-2 al Deportivo Soconusco.

Rogelio Arias, Ángel Hernández, Manolo Estrada y Julio Ozuna anotaron dobletes para completar la victoria de las aves de la salud, mientras que por su rival descontaron Axel López y Juan Martínez.

Con el triunfo, Ambulancias Colibrí FC llegó a 5 unidades, para colocarse en tercer lugar de la clasificación, mientras que su rival registró su primera derrota de la campaña.

Otros resultados

El representativo de Bravos FC sucumbió por marcador de 4 a 8 ante Barcelona FC, en otro resultado abultado.

Por el conjunto blaugrana brilló Osmar Tinajero, autor de cuatro dianas, mientras que Luis Martínez firmó un doblete y con un tanto figuraron Emmanuel Peña y Joel López; del lado rival anotaron Kevin Gómez, Edmond Rodríguez, Axel Cruz e Isaac Castillejos.

En un cerrado choque, AC Milán superó 6-5 a Jaguares FC, gracias a los dobletes anotados por Juan Montiel, Andrés Hernández y Maximiliano Zebadúa; por los felinos marcaron Javier Barrientos (2), Luis Gómez (2) y Gerardo Ruiz.

Finalmente, la directiva de la Liga Guerrero Zoque, que preside Carlos Castillo Ramírez, otorgó el triunfo por default (3-0) al cuadro de Ice Cars FC, frente a Barrio Fino, que no se presentó en tiempo y forma al compromiso de la jornada 3.