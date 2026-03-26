Alcohólicos brindan otra gran actuación

Con autoridad, el conjunto de los Alcohólicos celebró una contundente victoria de 7 goles a 2 sobre Peña FC, en acciones de la fecha 5 del Torneo Héroes Bonampak, en la cancha de Futbol Rápido del parque del Oriente.

Félix Medina encabezó el triunfo con un “hat-trick”, mientras que César Ruiz y Dereck Burgos aportaron dobletes. Del lado rival descontaron Ameth Vargas y Alex Rodríguez.

En otro choque electrizante, Real Brasil venció por 6-5 Deportivo Azteca, con anotaciones de Rafael Iturbe, Alex González, Diego Vega, Cristian Hernández, Eduardo Santos y Sergio Chiu. Del lado contrario marcaron Bryan Narváez (2), Roberto Trejo, Rosemberg Roque y Jesús Rivera.

Varias goleadas

El resultado más sorprendente de la jornada fue la goleada de 10-0 que el Deportivo Enbe le propinó a Cafecito con Leche, por conducto de Juan López (2), Eduardo de la Cruz (2), Diego Mora, Fabián Teco, José Mascorro, Alberto Vera, Luis Sánchez y un autogol rival.

Por su parte, La Bandita le endosó un categórico 6-1 a Santa Cruz, con doblete de Raúl López y anotaciones de Néstor Díaz, Luis Ovalle, Fredy Morales y Carlos López. Por su oponente el gol de la honra lo hizo Fredy Moreno.

Ice Cars FC también lució fuerte al superar por 5-1 al AC Milán, con tantos de Orlando Martínez, Mario Conde, Gustavo Vázquez, Ivan Solís y Gustavo Gómez, mientras que por los italianos descontó Luis Gil.

La directiva de la Liga Guerrero Zoque, que preside Carlos Castillo Ramírez, dio a conocer que la fecha 5 no pudo llevarse a cabo íntegra debido a un evento oficial para el cual fue ocupada la cancha, por lo que fueron aplazados los partidos: Aston Villa-Ambulancias Colibrí, Mamitas Chiapas-Juventus FC, Cayuco FC-Águilas FC y Jaguares FC-Santos FC.