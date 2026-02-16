Alcohólicos conquistan la Copa Héroes

El equipo de Alcohólicos se proclamó campeón de la Copa Héroes tras imponerse con contundente marcador de 9 goles a 2 sobre su similar de Ambulancias Colibrí FC, en un duelo que tuvo emociones, goles y un cierre con conato de bronca en la cancha de Futbol Rápido del parque del Oriente.

Inclinaron la balanza

Desde el silbatazo inicial, el cuadro estelar de Alcohólicos tomó el control del partido con buen toque de balón y presión alta, aprovechando errores defensivos forzados del rival, que no encontró la vía para poder salir del asedio.

La contundencia no tardó en reflejarse en el marcador y, antes del descanso, ya ganaban con claridad 4-0, con anotaciones de César Ruiz, Erick Mota, William Hassen y Félix Medina.

Ambulancias Colibrí intentó reaccionar con ajustes y rotaciones en su esquema, pero se encontró con un rival inspirado y eficaz frente al arco, pero que también supo mantener su portería imbatible para poner tierra de por medio.

Lluvia de goles

En el tercer periodo, Ambulancias Colibrí logró descontar para el 4-1 momentáneo con gol de Edson Ramírez; sin embargo, la respuesta fue inmediata y Alcohólicos amplió la ventaja a 6-1 con anotaciones de Dereck Burgos y Diego Salazar.

En la recta final, el encuentro subió de tono y Colibrí consiguió su segundo tanto a través de Luis Ángel Mata, pero poco pudo hacer ante el vendaval ofensivo del campeón de Copa.

Tras una jugada fuerte por el balón, al calor del partido ya casi sentenciado, se registraron empujones y manotazos, situación que derivó en las expulsiones de Julio César Ozuna, por Colibrí, y Dereck Burgos, por Alcohólicos.

Pero lejos de bajar el ritmo por lo sucedido, los ahora campeones mantuvieron la intensidad hasta el silbatazo final, cerrando la cuenta con goles de Ruiz, Hasen y Medina para dejar el resultado en un categórico 9-2.

Tras recibir la añorada copa de manos del presidente de la Liga de Futbol Rápido Guerrero Zoque, Carlos Castillo Ramírez, de Alcohólicos, celebró un título construido con orden, contundencia y dominio pleno a lo largo del encuentro que mantuvo a los aficionados al borde de las gradas.