Alcohólicos debuta en la segunda jornada

Una jornada vibrante, con partidos que prometen ser de alto nivel, es la que vivirá este domingo en el 9º Torneo Héroes Bonampak de la Liga de Futbol Rápido Guerrero Zoque, con sede en el parque del Oriente de esta capital.

Curiosamente el el entro más atractivo es que cierra la sesión, a la 1 de la tarde, con la presentación de Alcohólicos, uno de los equipos siempre aspirantes al título, en contra de Brasil FC, flamante campeón de Copa.

Por si fuera poco, el cuadro brasileño abrió la campaña con una victoria que los proyectó al liderato general, posición en la que querrán mantenerse a costa de los bebedores.

La jornada completa

La actividad comenzará a las 8 de la mañana con el choque entre los representativos de DTS 2.0 y Justo Abogado FC. Mientras que los primeros abrieron siendo goleados, los licenciados iniciaron con el pie derecho, para sumar sus tres primeros puntos, que hoy los tienen en el tercer peldaño.

A las 9 de la mañana será la presentación de Impresos Tuxtla, que no jugó en la fecha 1 y que para esta segunda jornada tendrá como rival a otro de los cuadros más competitivos de la liga, Ice Cars FC, que viene de ganar. Al terminar, a las 10 de la mañana, tocará el turno a Santa Cruz y Peña FC de saltar al terreno de juego para un duelo de pronóstico reservado.

Para las 11 de la mañana fue programado el encuentro entre Jaguares FC y Ambulancias Colibrí, en tanto que a las 12:00 del día se disputa el choque entre Juventus FC y el subcampeón de liga, Grillos FC, que también viene de golear en la fecha uno y actualmente es sublíder.