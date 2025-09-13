Alcohólicos le abolla la corona a Brasil

En un choque de poder a poder entre dos los cuadros de tradición ganadora en la Liga Guerrero Zoque, Alcohólicos FC se impuso por 6-4 a Brasil FC, como parte de la fecha 2 del Torneo Héroes Bonampak, en la cancha de Futbol Rápido del parque del Oriente.

Los brasileños, actuales monarcas de la Copa Héroes, no pudieron mantener la inercia ganadora con la que se presentaron en la primera fecha y, en cambio, fueron claramente superados por los “bebedores”, con sendos dobletes de César Ruiz y Félix Medina, mientras que William Hassen y Alexis Pérez completaron la cuenta. Por su rival descontaron Darinel Penagos y Luis Iván Penagos, con dos dianas cada uno.

Golearon y gustaron

En las acciones de esta jornada destacó Peña FC con victoria de 11-3 sobre Santa Cruz. Alberto Aguilar y Gael Alcázar brillaron con luz propia al anotar sendos tripletes, mientras que Eduardo Hernández y Ulises Pérez hicieron dos tantos cada uno, y con un gol contribuyó Carlos Ruiz. Arvin Aguilar, Ramiro Molina y Henry Ángel hicieron los del rival.

Por su parte, Ambulancias Colibrí FC apabulló por 9-2 a Jaguares, con “hat-tricks” de Edson Ramírez y Carlos Márquez; Julio Ozuna puso otro par, y con una diana figuró Ángel Mata. Por los felinos descontaron Luis y Javi Barrientos.

Otros resultados

El subcampeón Grillos FC dio una gran exhibición al vencer por categórico 8-3 a la Juventus. Giovani Ramírez se despachó con la cuchara grande al anotar siete goles, mientras que Jorge Mayorga cerró la cuenta por los insectos. Por la Juve los tantos fueron obra de Giovani Sol, Yael Díaz y Oliver Sol.

Otro equipo que logró un importante triunfo fue Justo Abogado FC, al son de 7-4 sobre DTS 2.0. Erick Hernández encabezó la victoria de los licenciados al firmar un triplete; Jonathan Díaz marcó doblete, y con un tanto cada uno figuraron Galileo Pérez y Jorge Morales. Del lado opuesto descontaron Fredy Moreno (2), Héctor Hernández y Víctor Durán.

En otro emocionante encuentro, Ice Cars FC superó por 6-5 a Impresos Tuxtla FC, con tres dianas de Jaime Santiago, dos de Gustavo Gómez y una de Roger Reyes. Por los impresores, Cristian Gutiérrez anotó un doblete, mientras que Víctor Gutiérrez, José Hernández y Wilber Suchiapa hicieron el resto.