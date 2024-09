Alcohólicos van por su cuarta conquista

La jornada arranca desde las 8:00 de la mañana en la cancha del parque del Oriente. Carlos López/CP

Tres clubes pondrán en juego su racha perfecta, en la fecha 5 del Torneo Héroes Bonampak, de la Liga de Futbol Rápido Guerrero Zoque, que se juega en el parque del Oriente.

Entre estos destaca el actual superlíder, Alcohólicos FC, que medirá fuerzas con Leones Negros en el duelo estelar pactado para las 10:00 de la mañana.

Los “bebedores” cuentan con 9 puntos gracias a sus tres victorias al hilo y con un juego pendiente por disputar, mientras que su rival en turno tiene 6 unidades, con marca de dos ganados y dos perdidos.

Otro cuadro que pondrá en juego su paso perfecto es Coctelería Submarino, con tres victorias al hilo y 9 puntos, enfrentando al Clínica FC, rival que en el papel luce accesible al ser penúltimo de la tabla general, sin puntos sumados y un lastre de tres derrotas; este duelo está programado para las 8:00 de la mañana.

Además, Peña FC se suma al tridente de equipos que quieren mantener el paso imbatible, al enfrentar al Santa Cruz, que ocupa el puesto 14 de la tabla con apenas un punto. Ambas escuadras se verán las caras a las 12 horas.

Otro equipo que aspira a llegar a cuatro victorias, pero que ya perdió un partido esta temporada es el sorprendente Justo Abogado FC, que chocará ante Aston Villa, 11º lugar de la tabla general con marca de un ganado y un perdido.

Otros encuentros

Para el resto de la Fecha 5, se efectuarán otros cuatro compromisos: Brasil FC (6º) contra Impresos Tuxtla (12º); Tapachula FC (10º) vs Sporting Tux (13º); Grado Cero (15º) vs Death End (17º) y Galácticos FC (5º) vs Terrenales (9º).

Finalmente, vale la pena destacar que el vigente campeón Águilas FC, descansa en esta fecha, por lo que se quedará de momento en 6 puntos y podría ver cómo los líderes toman aún mayor distancia en esta jornada.