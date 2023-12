Con tan solo 8 años de edad y con una brillante habilidad para meter goles y conducir la pelota, Aldo Giovanni, delantero de Halcones, sueña con convertirse en un jugador profesional de Futbol. En su último compromiso, el atleta venció junto a sus compañeros a Leones de Tuxtla con marcador de 5-3.

El oriundo de San Fernando, Chiapas, contribuyó con un gol y dos asistencias para que los suyos se alzaran con la victoria. La diana marcada por el pequeño artillero fue la mejor del encuentro, debido al grado de complejidad. Aldo Giovanni tuvo que adelantarse a los defensores, esperar a que saliera el portero y posteriormente colocar la pelota entre los tres palos.

Sobre su anotación, el infante declaró estar contento por ayudar, pues es su tarea como delantero meter los goles para conseguir el triunfo. Asimismo, recalcó que su meta principal es seguir en el deporte hasta llegar a convertirse en futbolista profesional en un futuro.

“Estoy feliz, siempre que anotó me siento contento. Me gusta jugar con mis amigos, ellos también sé divierten y siempre buscamos ganar… Quiero seguir en el club, mejorar, pues me gustaría convertirme en un jugador profesional”, aseveró.

Acerca de su equipo y la reciente victoria, el atleta conocido como “Súper Gio” aseguró sentirse pleno, pues es un plantel en el que juega desde hace un par de años y conoce al entrenador. Antes de terminar, Aldo agradeció el apoyo de sus padres.

“Me gusta jugar en Halcones, el profe siempre está atento de nosotros y nos divertimos mucho en los entrenamientos y partidos. El gol se lo dedico a mi mamá y mi papá porque siempre están pendientes de mí y me ayudan a ser mejor”, finalizó.