Alebrijes detiene el ascenso de UDS

Alebrijes Oaxaca consiguió una sorpresiva victoria de 2-1 sobre UDS, en partido correspondiente a la jornada 10 del grupo 2 de la Liga TDP, celebrado en el Micro Estadio ITO.

Para el cuadro de Comitán se encienden las alarmas, toda vez que es la segunda derrota consecutiva como visitante, tras haber perdido también en la fecha 7 ante Chifut (1-2).

El partido

Los locales abrieron el marcador al minuto 45 por conducto de Julio Martínez, quien controló un pase por el centro del área y tras superar la tibia marca defensiva, tocó por debajo de la salida del guardameta para el 1-0.

La respuesta de UDS llegó apenas a los dos minutos de iniciado el segundo tiempo, cuando Carmelo Santis apareció en el área chica para empujar un balón que quedó servido tras un intento de chilena de un compañero y conseguir el empate momentáneo 1-1.

No obstante la reacción universitaria, Rubén López marcó de cabeza al minuto 68 el tanto que terminó por darle la victoria a los Alebrijes.

Con este resultado, UDS se quedó en 22 puntos y cedió el subliderato general del grupo 2 ante Chapulineros de Oaxaca, que llegó a 24 unidades. El siguiente compromiso para UDS FC será precisamente contra Chapulineros, el próximo viernes en Comitán.

Por su parte, Alebrijes consiguió la que fue apenas su tercera conquista, para llegar 10 puntos que los acercan a la parte media de la clasificación.