Alebrijes se lleva los tres puntos del Tec

Pavones ADMC sufrió su sexta derrota de la campaña tras caer por la mínima diferencia (0-1) frente a los Alebrijes de Oaxaca. El duelo de la fecha 10 de la Liga TDP se disputó en la cancha del Tec de Monterrey Campus Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez.

Desde el arranque, los visitantes tomaron el control del juego y generaron varios disparos y remates a portería que exigieron constantes intervenciones del portero Juan Manuel Álvarez.

La polémica uno faltó, ya que la tribuna protestó por un par de penales a favor de las aves: el primero, en una mano en el área al minuto 10, cuando el defensa cortó el viaje del balón, y el otro fue un empujón por la espalda a un atacante al ir por un balón por alto al 42, pero el árbitro central, Miguel Segura Castellanos, los consideró improcedentes.

Para el complemento, Pavones hizo ajustes y niveló un poco más el trámite del encuentro, pero un desafortunado error en un despeje del arquero sentenció la derrota. Álvarez hizo un despeje apresurado y estrelló el balón en el rostro de Marcos Ambrosio, generando que el violento rebote mandara el esférico al fondo de su portería para el 1-0 de Alebrijes al minuto 59.

Los oaxaqueños siguieron generando, en tanto que los chiapanecos buscaron el empate con disparos de Alver Espinosa y Leandro Suchiapa, pero la anotación del empate no llegó.

De esta forma Pavones sufre su sexto descalabro de la Temporada 25-26 y se queda con 10 puntos en el grupo 2, mientras que Alebrijes acumula 16 unidades.