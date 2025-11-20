Alecam arrasa y conquista el Estatal Cadete

El auditorio municipal de Ocozocoautla vivió un vibrante cierre del Campeonato Estatal Cadete 2025. El Club Alecam se proclamó vencedor de manera contundente frente a Coyotes por 60-13. El conjunto dirigido por la profesora Nelly Chacón mostró un dominio absoluto desde los primeros minutos y confirmó su superioridad a lo largo de todo el encuentro.

El público que se dio cita en el inmueble disfrutó un duelo intenso, marcado por la velocidad y la energía de ambas escuadras. Alecam impuso condiciones con una defensa agresiva que limitó por completo los intentos ofensivos de su rival, mientras que en ataque exhibió orden, precisión y transiciones rápidas que desequilibraron el marcador desde el primer cuarto.

Coyotes luchó por mantenerse en el partido, pero la consistencia del cuadro campeón resultó determinante. Cada recuperación se convirtió en una oportunidad para ampliar la ventaja y cada ofensiva se ejecutó con disciplina táctica, permitiéndole al equipo de Chacón controlar el ritmo sin contratiempos. El público respondió con aplausos y ánimo constante, generando un ambiente especial en el auditorio.

La segunda mitad consolidó el triunfo de Alecam, que no bajó la intensidad y mantuvo su estilo dinámico hasta el último minuto. El marcador final de 60-13 reflejó el trabajo colectivo, la preparación física y la contundencia del equipo, que firmó una actuación prácticamente perfecta para quedarse con el título estatal.

Con esta victoria, Alecam reafirma su crecimiento en el Basquetbol juvenil y cierra su participación con un campeonato que destaca por la entrega de sus jugadoras y la dirección técnica de la profesora Chacón, elementos que marcaron la diferencia en la competencia celebrada en Ocozocoautla.