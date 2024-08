Alecam organiza clínica para jóvenes

Los jóvenes recibieron consejos de Caridad Moisés, originaria de Cuba. Carlos López/CP

El Club de Basquetbol Alecam, dirigido por la profesora Nelly Chacón, celebró con éxito su Clínica de Basquetbol para Jóvenes. El evento contó con la presencia de la exjugadora profesional Caridad Moisés, de Cuba, quien fue la encargada de brindar la ponencia y dirigir los entrenamientos.

Con el objetivo de seguir formándose y fortalecer sus habilidades y destrezas en el Baloncesto, se organizó esta clínica que además sirvió como visoría para alumnos de niveles prepa y licenciatura, quienes no querían perderse la práctica.

La actividad comenzó el día viernes en punto de las 17:00 horas, con las categorías 2011, 2012, 2013 y 2014. Dos horas después de efectuó el entrenamiento y aprendizaje con los sectores 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010, que trabajaron un gran número de técnicas y ejercicios.

El primer día resultó todo un éxito y fue del agrado de todos los participantes, quienes disfrutaron al máximo este evento organizado por la profesora Nelly Chacón, quien siempre se preocupa y vela por el bien del Baloncesto chiapaneco.

Para el día dos de prácticas se trasladaron al auditorio municipal Efraín Fernández Castillejos, de Tuxtla Gutiérrez. Para este momento se frenaron un poco los ejercicios físicos y se empezó a trabajar en lo mental, pues jóvenes y niños disfrutaron una charla brindada por la exjugadora profesional.

Caridad Moisés afirmó que Cuba es muy similar a México, pues el deporte del Basquetbol no es el principal de la región, pero dejó en claro que en este país también existe mucho talento para la disciplina, aunque algunos no llegan a desarrollarse debido a que no tienen los objetivos claros.

La basquetbolista invitó a los jóvenes a no dejar de practicar el deporte y a no sentirse desanimados por alguna mala decisión durante su camino al profesionalismo. Además, señaló que ser parte de un equipo siempre será importante, por lo que los alentó a defender los colores de Alecam en cada competencia.

“Estamos en un lugar seguro, volteas a un lado y hay gente jugando Basquetbol. Esa es la importancia de pertenecer a una familia; la familia te invita a más lugares y así te enamoras más de esta disciplina. Hagan sentir orgullosos a sus profesores y tengan a su club en los primeros lugares”, comentó.

Al final, la entrenadora Nelly Chacón agradeció a la jugadora y a todos los atletas que participaron en este campamento, y los invitó a estar pendientes de las clínicas que se impartirán en los próximos meses.