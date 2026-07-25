Alecam, protagonista de la selección

El Club de Basquetbol Alecam volverá a ser uno de los grandes protagonistas del deporte chiapaneco al aportar una importante base de jugadores a la selección Chiapas que participará en la Olimpiada Federada 2026, certamen nacional que reunirá a los mejores talentos del país en Veracruz.

Bajo la dirección de la profesora Nelly Chacón, la delegación emprendió el viaje con un numeroso contingente integrado por niñas, niños y jóvenes que representarán al estado en prácticamente todas las categorías convocadas, reflejo del sólido trabajo de formación que el club ha desarrollado durante los últimos años.

Alecam se ha consolidado como una de las principales escuelas de desarrollo del Baloncesto en Chiapas, formando jugadores con fundamentos técnicos, disciplina y valores que hoy les permiten competir en el máximo escenario del Basquetbol federado infantil y juvenil del país.

Además de ser la base del equipo chiapaneco, el club vivirá un momento histórico con la convocatoria de cuatro de sus jugadoras para integrar la selección mexicana que competirá en la misma justa deportiva.

Las seleccionadas nacionales son Aranza Sophia Hernández Sánchez, Angie Alelí Archila Alegría, Evelyn Monserrat Espinosa Pimentel y Fátima Moreno Alegría, quienes representarán a México gracias al nivel mostrado durante su proceso de formación y competencia.

Este logro confirma el crecimiento del proyecto deportivo encabezado por la profesora Nelly Chacón, cuyo trabajo ha permitido que varias generaciones de basquetbolistas chiapanecos trasciendan al plano nacional.

Cuerpo técnico

El equipo contará además con un experimentado cuerpo técnico integrado por los entrenadores José Luis, Miguel, Eduardo y la profesora Nelly Chacón, quienes tendrán la responsabilidad de dirigir a los diferentes representativos estatales durante la Olimpiada Federada.

Con atletas en once categorías, Alecam será uno de los clubes con mayor presencia en la delegación chiapaneca, situación que habla de la confianza depositada en sus procesos de enseñanza y en el talento de sus deportistas.

La Olimpiada Federada es una de las competencias más importantes del calendario nacional, por lo que la participación de los jugadores chiapanecos será una valiosa oportunidad para medir su nivel ante las mejores academias del país y continuar su crecimiento deportivo.

Para Alecam, este viaje también simboliza el resultado de años de esfuerzo conjunto entre entrenadores, jugadores y familias, quienes han impulsado un proyecto que hoy coloca a Chiapas entre los estados con mayor proyección en el Baloncesto formativo.

Con la ilusión de representar dignamente a la entidad, la delegación buscará demostrar que el talento formado en casa tiene la capacidad de competir frente a los mejores equipos de México.