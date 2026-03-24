Alecam triunfa en el Estatal Indígena 2026

El club Alecam firmó una participación sobresaliente en el Campeonato Estatal Indígena Horacio Llamas Grey, celebrado este fin de semana en Caña Hueca, donde consiguió una destacada cosecha en diversas categorías, consolidando el trabajo formativo encabezado por la profesora Nelly Chacón.

A lo largo de la competencia, el representativo chiapaneco mostró orden, intensidad y una notable evolución en cada una de sus divisiones, enfrentando a rivales de gran nivel competitivo. Cada encuentro representó una oportunidad para que los jugadores pusieran en práctica lo trabajado en los entrenamientos, reflejando disciplina, compromiso y una identidad bien definida en la cancha.

En cuanto a los resultados, Alecam se adjudicó el primer lugar en 2010-2011 varonil, destacando por su solidez en ambos lados de la cancha. En la categoría 2010 varonil, el equipo se quedó con la segunda posición tras una intensa competencia. Por su parte, en la rama femenil 2010-2011 también alcanzaron el subcampeonato, evidenciando el crecimiento constante del programa en ambas ramas.

Formativas

Las categorías formativas también tuvieron un papel protagónico. El equipo 2012-2013 varonil se proclamó campeón, mientras que en el sector 2012 femenil obtuvieron el segundo puesto, y en 2013 femenil se colocaron en el tercer lugar. En la división 2014-2015, la rama femenil se alzó con el campeonato, en tanto que la varonil consiguió el subcampeonato, aportando resultados importantes para la institución.

Asimismo, en la categoría 2016-2017, tanto el cuadro varonil como el femenil se adjudicaron el segundo puesto, mostrando el avance de las nuevas generaciones. Finalmente, en 2008-2009 varonil, Alecam sumó otro segundo lugar, cerrando así una participación altamente productiva en el certamen.

Más allá de los números, el club dejó en claro que su fortaleza radica en el proceso formativo, donde la disciplina, el trabajo en equipo y la constancia son fundamentales. La profesora Nelly Chacón destacó el esfuerzo de cada uno de sus jugadores, así como el respaldo de los padres de familia, quienes han sido claves en el crecimiento del proyecto.

Con estos resultados, Alecam reafirma su protagonismo en el Basquetbol estatal y se perfila como una institución en constante desarrollo, enfocada en seguir formando talento y competir al más alto nivel en futuros compromisos.