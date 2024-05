Alejandra Domínguez, campeona nacional

La chiapaneca Alejandra del Carmen Domínguez Hernández, del club La Huella MMA, se consagró como campeona internacional del certamen WMO Nacional de Muay Thai, que se desarrolló en Tabasco.

La oriunda de Tuxtla Gutiérrez, con tan solo 14 años de edad, se convirtió en una de las campeonas nacionales mas jóvenes de la Asociación de Muay Thai del Estado de Chiapas. En el combate por la corona de la categoría 48 kg derrotó a la atleta local Colette Jaúregui y se convirtió en la campeona absoluta.

La chiapaneca declaró estar contenta por este logro y destacó el respaldo de su familia y de su entrenador, ya que si no fuera por ellos no hubiera llegado tan lejos. Asimismo, dejó en claro que con trabajo y dedicación cualquier competidor puede obtener resultados importantes, no solo en las Artes Marciales sino en cualquiera que practiquen.

“Estoy muy feliz por obtener el título, pero también muy agradecida por el apoyo recibido por parte de todos mis compañeros del Club La Huella MMA. No cabe duda que el apoyo y el esfuerzo de todos, así como de mis padres, han sido piezas claves para llegar hasta aquí”, expresó.

De esta forma, dedicó su más reciente éxito a sus padres, María del Carmen Hernández Moreno y Juan Carlos Domínguez Velasco, así como a su entrenador Alexander Estrada Miguel, quien también funge como vicepresidente de la asociación.