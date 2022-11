Alejandra Escobedo cumple su sueño

La defensora central de Mazatlán FC Alejandra Escobedo, que compite en la Liga MX Femenil, regresó a su tierra en este mes de inactividad debido a la suspensión de todos los torneos por el Mundial de Qatar 2022. La oriunda de Tuxtla Gutiérrez habló en exclusi va para “Cuarto Poder” sobre lo feliz que está por todo lo que viene haciendo con su plantel.

Escobedo llegó a la escuadra de Mazatlán a finales del año 2021, pero una lesión la dejó fuera de las canchas por cuatro meses. A su regreso, en la jornada número ocho de la última campaña (encuentro en el que fue inamovible durante los 90 minutos ), comenzó a ser constante y una de las jugadoras favoritas de José Madrigal, director técnico del conjunto cañonero.

Luego de la eliminación de Mazatlán FC en el torneo Apertura, las atletas rompieron filas y Alejandra Escobedo visitó la capital chiapaneca, donde ha sido bien recibida por la gente, pues ya visitó el estadio Víctor Manuel Reyna, además de estar presente en la reinauguración de una cancha capitalina. En este último evento, dijo estar muy feliz por lo conseguido, pues está viviendo lo que tanto había soñado.

“Aunque no terminamos bien el torneo por los puntos obtenidos, me quedo tranquila con mi mejora de juego. Me siento más cómoda en la cancha y viví momentos muy buenos que nunca pensé tener… El estar aquí nuevamente me hace recordar todos los partidos que jugué, las canchas y todos los consejos que me dieron, mismos que me llevaron hasta donde estoy actualmente”, aseveró.

Sobre el aumento de jugadoras chiapanecas registradas en la competencia en este último año, Escobedo indicó que le produce satisfacción encontrarse con elementos como Ximena Ríos, Blanca Solís, entre otras que forman parte del circuito profesional. “Lo que se vivió en la última campaña fue algo increíble; vi a muchas conocidas que también ya están en equipos profesionales. En Chiapas hay mucho talento y esperamos que más puedan cumplir sus sueños”, comentó.

La zaguera estará unos días en Tuxtla Gutiérrez para completar su agenda de eventos y posteriormente descansará con su familia, para reportarse nuevamente con su club a finales de diciembre, cuando comience la pretemporada del cuadro de Mazatlán FC.