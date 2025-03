Alejandra Maza, una vida marcada por las carreras

Alejandra Maza ha convertido el Atletismo en parte esencial de su vida, destacando en diversas carreras de la capital chiapaneca.

La pasión por el Atletismo ha sido una constante en la vida de Alejandra Aracely Maza, una corredora de 35 años que ha demostrado que la disciplina y la perseverancia son clave para alcanzar cualquier meta.

Desde su adolescencia, cuando representó a la Secundaria del Estado en competencias estudiantiles, descubrió que correr no era solo una actividad deportiva, sino un desafío personal que la motivaba a superarse cada día. Sin embargo, la vida le puso pausas y la alejó temporalmente de las pistas debido a compromisos laborales, aunque nunca dejó de sentir el llamado.

Con el paso del tiempo, Alejandra decidió retomar su entrenamiento con el objetivo de reencontrarse con esa parte de su vida que tanto disfrutaba. En los últimos años ha participado en diversas carreras emblemáticas de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, como la de San Antonio, la del Parachico y la Regreso a Clases, entre muchas otras. Para ella, cada evento es una nueva oportunidad de crecimiento, de demostrar que el esfuerzo constante trae grandes recompensas.

Uno de los pilares en su regreso a las competencias ha sido su integración al club Runners East, con el que entrena diariamente en el parque del Oriente. Acompañada de un grupo de corredores con el mismo deseo de superación, ha trabajado intensamente en mejorar su resistencia, velocidad y técnica. El entrenamiento en equipo le ha permitido progresar físicamente, además de encontrar una comunidad que comparte su amor por el Atletismo y que la impulsa a seguir adelante.

Alejandra reconoce que la constancia es lo que la ha mantenido firme en este camino, y que la actividad física ha fortalecido su cuerpo y también su mente. “El Atletismo me ha enseñado que la disciplina es la base de todo. No solo en el deporte, sino en cualquier aspecto de la vida. Correr me ha dado fuerza, confianza y me ha permitido conocer a personas increíbles que comparten mi misma pasión”, expresó al hablar sobre su experiencia.

A pesar de las pausas que tuvo que hacer en su camino, Alejandra ha demostrado que la determinación siempre encuentra la manera de abrirse paso. Su compromiso con el Atletismo no se limita a entrenar y competir; también busca inspirar a más personas a sumarse a esta disciplina y a descubrir sus beneficios físicos y emocionales.

Para ella, cada carrera es un desafío que enfrenta con emoción, pero también con la certeza de que el esfuerzo que ha depositado en cada entrenamiento dará frutos. Su meta, además de mejorar sus tiempos, es disfrutar cada kilómetro recorrido y vivir plenamente la experiencia de ser parte de una gran comunidad.

Mirando hacia el futuro, Alejandra tiene claro que seguirá participando en carreras locales y explorando la posibilidad de competir en otros escenarios fuera de la ciudad. Su determinación y su amor por el Atletismo la han impulsado y sin duda seguirán llevándola a conquistar nuevos objetivos en cada zancada.