Alejandro, guardián de sueños

El amor por el Futbol nació en Alejandro Reyes Morales desde muy temprana edad. Conocido por sus amigos como “Aley”, descubrió en la competencia una forma de divertirse y superarse. Durante su etapa escolar, participaba en torneos de Atletismo, así como en Olimpiadas internas, experiencias que despertaron su pasión por el deporte. Sin embargo, con el paso del tiempo, el Futbol se convirtió en su verdadera vocación, motivándolo a dedicar su vida a este juego.

Su gusto por ser portero surgió al observar partidos en los que los protagonistas eran las figuras que defendían con valentía el arco de sus equipos. Jugadores de talla internacional como Emiliano “Dibu” Martínez, Jan Oblak y otros guardametas de renombre se convirtieron en su principal fuente de inspiración. Esa admiración lo llevó a soñar con convertirse en el héroe que detiene goles y cambia el rumbo de los encuentros.

Alejandro inició su camino en el Futbol jugando con amigos en torneos locales. Uno de esos campeonatos marcó su vida, ya que después de destacarse en la portería, decidió dar un paso más y buscar un club donde pudiera entrenar de manera profesional. Poco a poco, con disciplina y constancia, fue mejorando sus habilidades hasta integrarse al Club León filial Tuxtla, institución que ha sido clave en su desarrollo como arquero.

Entre los momentos más especiales que ha vivido en la cancha, recuerda con emoción los torneos disputados con León filial. Gracias al trabajo en equipo y la preparación constante, ha llegado a finales en las que logró coronarse campeón junto a sus compañeros.

Además, ha tenido la oportunidad de representar a su escuela en el Futbolito Bimbo durante dos años consecutivos, experiencias que fortalecieron su carácter y le dieron mayor confianza.

Sus ídolos reflejan la pasión que siente por el Futbol: Cristiano Ronaldo, por su disciplina y mentalidad ganadora; Dibu Martínez y Thibaut Courtois, por sus atajadas memorables; Federico Valverde, por su entrega en la cancha, y Jan Oblak, por su constancia y liderazgo, son los referentes que lo motivan a seguir creciendo cada día.

Su trayectoria en las canchas

Alejandro ha tenido la oportunidad de participar en diferentes competencias. Entre sus logros más destacados se encuentra el campeonato obtenido en la Copa Tux 7 en 2024, así como el subcampeonato conseguido en la edición 2025, resultados que reafirman su compromiso con el deporte y su deseo de seguir mejorando.

El sueño más grande de “Aley” es debutar algún día como futbolista profesional y defender la portería de un equipo reconocido a niveles nacional e internacional. Su mayor ilusión es vestir la camiseta del Real Madrid, club que ha seguido desde pequeño y que representa para él la máxima meta dentro de su carrera deportiva.

Como persona, Alejandro se caracteriza por su disciplina y su constancia. Cada entrenamiento es una oportunidad para aprender y perfeccionar su técnica. Con esfuerzo y dedicación, busca superarse día a día, sabiendo que el camino hacia la cima está lleno de retos, pero también de satisfacciones que hacen que cada sacrificio valga la pena.