Alejandro Ibarra llega con nuevos bríos

El cronómetro está por marcar el tiempo exacto para el inicio de la temporada de la categoría de desarrollo Fórmula 5, dentro del serial nacional Súper Copa Roshfrans.

Han sido tres meses de espera en los que los equipos han trabajado en la ingeniería, la mecánica y el diseño de sus monoplazas. En este tenor, el piloto potosino Alejandro Ibarra ya se encuentra listo y con nuevos bríos para la contienda de este 2026.

“Muy emocionado por el inicio de la temporada de Fórmula 5. Estamos por viajar a la selva chiapaneca a hacer un doble debut, puesto que estrenaremos equipo y nos tocará correr por primera vez en el trazado interno del Súper Óvalo Chiapas, así que hemos estudiado la pista para tener una pronta adaptación al auto”, aseguró el piloto, quien se une a las filas de la escuadra Zacatecana de los hermanos Girón.

Ibarra contó que la escudería ha reconstruido por completo el monoplaza, “así que estamos seguros de que serán muy competitivos. Sin duda alguna, agradecido con ellos por esta nueva oportunidad de volver a las pistas, a mis patrocinadores Veladoras Ibarra, Paypa Transport, Velas Rosarito, ERT Equipo de Refrigeración y Llantera Pelayo. Muchas gracias”, sentenció.