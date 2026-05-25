Alejandro Zendejas irá al Mundial con EU

El futbolista de las Águilas del América, Alejandro Zendejas acudirá a la Copa del Mundo del 2026. El estratega argentino Mauricio Pochettino incluyó al delantero americanista en la lista de 26 convocados para acudir a la justa mundialista.

Pese a no ser un jugador habitual en las últimas convocatorias de Pochettino, Zendejas se alcanzó a colocar en el país de las barras y las estrellas, debido al cierre de temporada que tuvo con el América.

La última convocatoria de Zendejas con la selección de Estados Unidos había sido en octubre para enfrentar a Ecuador y Australia, debido a una lesión que también lo terminó marginando de los partidos con las Águilas del América.

En total, el 10 de los Azulcrema ha jugado 13 partidos con el combinado de las barras y las estrellas, siendo su primera aparición con la selección absoluta en 2023, cuando enfrentaron a Serbia y Colombia.

En aquella convocatoria, Zendejas decidió que representaría a Estados Unidos en lugar de jugar con la selección mexicana.

Uno de los ‘sacrificados’ que tuvo que dejar su lugar en la convocatoria para el Mundial, fue el mexicoamericano, Diego Luna, quien fungió como uno de los elementos importantes en el ataque de las barras y las estrellas con Mauricio Pochettino al mando.

De manera, que el ataque de uno de los anfitriones en la Copa del Mundo estará conformado por Christian Pulisic, Ricardo Pepi del PSV, Haji Wright del Coventry City, Folarin Balogun del Mónaco francés, Giovani Reyna del Borussia Mönchengladbach de Alemania y Alejandro Zendejas.