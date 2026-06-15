Alemania se aprovecha de Curazao y le mete 7 goles

La Mannschaft goleó 7-1 a Curazao en el Estadio Houston en el arranque de actividades del Grupo E del Mundial.

La victoria les permite a los teutones posicionarse en la cima de su grupo y haciendo olvidar sus últimas dos presentaciones en un Mundial cuando perdió en el inicio con México y Japón en 2018 y 2022, respectivamente.

Una cátedra de Futbol asociativo basado en el “tiki-taka”, el estilo de juego que ha perfeccionado el técnico joven Julian Nagelsmann, fue lo que mostró Alemania.

Y aparecieron las figuras alemanas.

Al minuto cinco, una pared en los linderos del área entre Felix Nmecha y Florian Wirtz abrió el juego, con un derechazo del centrocampista para hacer el 1-0.

El mismo Nmecha buscó su doblete casi enseguida con un fusil que raspó el poste, mientras los alemanes comenzaron a dominar a placer a los caribeños.

Curazao tardó en reaccionar, pero cuando lo hizo empató el juego.

Al minuto 21, Livano Comenencia orquestó un ataque cruzando medio campo y lo terminó dentro del área con un disparo que le desviaron a Manuel Neuer en el trayecto para el 1-1.

El gol hizo explotar a los miles de caribeños en el estadio, al anotar su primer gol en su debut mundialista.

A partir de ese momento, Alemania usó el “Jogo Bonito” para aniquilar a Curazao, no sin antes ponerse en ventaja en balón detenido.

El lateral zurdo Nathaniel Brown cobró un corner al movimiento del zaguero Nico Schlotterbeck quien se sacudió su marca y remató para el 2-1 al minuto 37.

Cuando se jugaba la compensación, le cometieron un penal a Nmecha que cambió por gol Kai Havertz para el 3-1.

Para el segundo tiempo, Alemania no le bajó el ritmo a su juego posicional en ataque y Joshua Kimmich encontró un hueco para ponerle un balón a la media vuelta de Jamal Musiala para el 4-1, al minuto de haber arrancado el complemento.

El quinto cayó al 68’ de acción, cuando Brown definió dentro del área tras una pared para el 5-1.

El sexto llegó también con “tiki-taka” y la jugada la culminó dentro del área Deniz Undav, recién ingresado, quien al 77’ hizo el 6-1.

Casi al final, con una vaselina Havertz hizo su doblete para el 7-1 definitivo.

Con buen Futbol y muchos goles, así arrancó Houston el Mundial, presenciando el potencial alemán.