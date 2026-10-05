Alessandro’s Racing, con resultados sólidos

Alessandro’s Racing/Heraldo Media Group comenzó con resultados importantes su participación en el Chase de Nascar México Series, luego de conseguir un segundo lugar en la Challenge Series y colocar a dos de sus pilotos dentro del top-10 de la categoría estelar, durante la fecha disputada en el Óvalo Aguascalientes México.

Gerardo “Chispa” Rodríguez encabezó la actuación del equipo al finalizar segundo dentro de la competencia, resultado que le permitió sumar puntos valiosos en esta etapa decisiva del campeonato.

El piloto se mantuvo durante buena parte del Challenge dentro del grupo puntero e incluso peleó por el liderato de su categoría. Aunque algunos problemas lo hicieron perder terreno, logró recuperarse en la recta final con un manejo constante e inteligente para asegurar el segundo puesto.

En Nascar México Series, Rubén Rovelo tuvo un arranque competitivo al volante del auto 28. Después de partir desde la séptima posición, avanzó hasta el cuarto sitio durante los primeros giros y se mantuvo entre los líderes, llegando incluso a comandar la competencia por algunos momentos.

Rovelo cerró el primer stage en la tercera posición, pero una entrada a pits para repostar combustible durante el último cuarto de la carrera le hizo perder varios lugares y alejarse de la posibilidad de subir al podio. Finalmente cruzó la meta en la octava posición.

Helio Meza también protagonizó una buena remontada. Desde la posición 13 consiguió avanzar entre el tráfico y terminar décimo, resultado que permitió a Alessandro’s Racing colocar a dos autos dentro del top-10 de Nascar México. Omar Jurado, por su parte, concluyó en el sitio 14.

Dentro de Challenge, Eliud Treviño cerró una jornada consistente al finalizar cuarto, mientras Mateo Girón, quien se mantuvo durante buena parte de la carrera entre los principales contendientes de la categoría, concluyó en la quinta posición.

En Trucks México Series, Santiago Cruz enfrentó una carrera complicada luego de arrancar desde la parte trasera por penalizaciones posteriores a la calificación y finalizó en la posición 12.