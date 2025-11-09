Alessandro’s Racing, por título de Challenge

El último round de NASCAR México Series y Trucks México Series, se disputará este 9 de noviembre en el Autódromo Internacional Miguel E. Abed, en Amozoc, Puebla, compromiso de suma importancia para el equipo Alessandro’s Racing, ya que está en juego, conseguir el campeonato de la Challenge Series por parte de Helio Meza.

En lo que respecta a la categoría mayor, Rubén Rovelo, al mando del auto 28, se encuentra en la séptima posición con 433 puntos, pero aunque no pelea por el título su mente está fijada en la victoria, un rubro que se le ha escapado en la temporada y no dejará de buscar subirse a lo más alto del podio.

Quien también cierra el año es Omar Jurado, del auto 54, quien buscará mejorar su posición en la tabla general donde se encuentra al momento en la décimo quinta posición con 331 puntos.

Por el título absoluto

En la Challenge, Meza, mantiene un gran paso en las pistas y pretende mantener ese performance al máximo en Puebla, sabe que la victoria es la única meta y se prepara junto al equipo para tener un auto competitivo y atacar el óvalo de 2,060 metros de distancia.

“Estamos concentrados en la victoria, no hay otra fórmula para ganar el título y saldremos a la pista con toda la mentalidad de ganar, tenemos un gran auto y buscaremos hacer bien las cosas desde el primer momento en pista”, dijo Meza.

En la misma categoría también verá acción el regiomontano Eliud Treviño, del auto 26 cuya meta es meterse al top-10 de la categoría.