Alessandro’s Racing se consagra bicampeón

La carrera número 2 del campeonato FIA F4 Nacam fue el escaparate idóneo para que los competidores de la escuadra Alessandro’s Racing brillaran ante un imponente autódromo Hermanos Rodríguez, que recibió el Fórmula 1 Gran Premio de la Ciudad de México, logrando el 1-2-3 del podio, con victoria para Fernando Luque.

Además, con los puntos obtenidos por todos sus pilotos, la escudería se alzó con el título de constructores por equipos en la presente temporada.

Luque, al mando del monoplaza 29, venció a un aguerrido Helio Meza, del auto 27, que desde el comienzo de la competencia estuvo peleando la posición de honor. El piloto de origen texano cruzó la meta en el segundo sitio, y atrás se colocó Alex Bobadilla, del auto 8, que también estuvo a la caza del liderato.

Pero no solo ellos dieron la nota. José Martínez y Alex Popow no separaban la vista de los líderes; sin embargo, a pesar de su gran esfuerzo, recibieron la bandera a cuadros en las posiciones 4 y 5 respectivamente.

Alessandro’s Racing nuevamente alza la mano como el mejor equipo de México, y lo demostró al conseguir dos victorias y un histórico 1-2-3-4-5 en el “heat” 2. De este modo, por segundo año consecutivo se lleva a casa el título por equipos de la FIA F4 Nacam, el cual ganó con contundencia.