Alessandro’s Racing va por puntos a Querétaro

El contingente de Alessandro’s Racing se declaró listo para enfrentar la sexta fecha de la temporada en Nascar México Series, Challenge Series y Trucks México Series, este sábado en el autódromo Ecocentro Querétaro.

En la categoría estelar, Rubén Rovelo llega motivado al mando del auto 28, con 180 unidades y a 35 del liderato general, con el objetivo de mantener el buen ritmo mostrado durante la campaña y concretar su primera bandera a cuadros del año.

Helio Meza, ubicado en la décima tercera posición con 150 puntos, también tendrá una oportunidad clave en el auto 27. El piloto ya conoce la victoria en la categoría mayor y confía en aprovechar la pista queretana para meterse de lleno a la pelea por el Top 10.

Resto del equipo

Omar Jurado, en el auto 54, intentará reducir la diferencia de 76 unidades que mantiene con respecto al líder del campeonato. En Challenge Series, Mateo Girón llega como el mejor colocado del equipo. El zacatecano suma 148 puntos en el auto 05 y, aunque la victoria se le ha negado, ya sabe lo que es subir al podio.

A su lado estará Gerardo “Chispa” Rodríguez, séptimo general con 136 unidades, quien buscará su primer podio del año en una pista donde ya triunfó dentro de Trucks México Series.

La representación de la escudería se completará en Trucks México Series con Santiago Cruz, quinto de la tabla con 192 puntos. La competencia de Trucks será a las 13:35 horas, pactada a 70 vueltas, mientras que Nascar México y Challenge Series correrán a las 15:40 horas, con 140 giros por cumplir.