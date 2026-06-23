Alessandro’s Racing va por puntos vitales

Alessandro’s Racing se declara listo para enfrentar la sexta cita de la temporada de Nascar México Series, Challenge Series y Trucks México Series, programada para el sábado 27 de junio en el óvalo del autódromo Ecocentro Querétaro, donde buscará sumar resultados clave rumbo a la segunda parte del campeonato.

Pilotos en acción

En Nascar México, Rubén Rovelo llega con el objetivo de recortar distancia en la clasificación general. A bordo del auto 28, el capitalino suma 180 puntos y se encuentra a 35 unidades del liderato, por lo que buscará mantener el buen ritmo mostrado durante el año y concretar su primera victoria de la campaña.

Helio Meza, con el auto 27, ocupa la decimotercera posición con 150 puntos y necesita una actuación sólida para acercarse al Top 10, mientras que Omar Jurado, en el 54, intentará reducir el déficit de 76 puntos que lo separa de la cima.

En Challenge Series, Mateo Girón, del auto 05, se mantiene como el mejor ubicado del equipo con 148 unidades, a 32 del líder. Aunque la victoria se le ha negado, ya sabe lo que es subir al podio y buscará repetirlo en Querétaro. Gerardo “Chispa” Rodríguez, séptimo con 136 puntos, también irá por su primer podio del año en una pista donde ya ha ganado en Trucks.

En Trucks México Series, Santiago Cruz llega motivado pese a la penalización sufrida en la fecha anterior, donde había logrado colocarse en zona de podio. El quintanarroense suma 192 puntos y marcha como quinto general, confiado en que el resultado llegará pronto para él y para la escudería.